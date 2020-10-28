Интеграция России и Белоруссии в Союзное государство возможна только за счет сильной трансформации Белоруссии. Об этом 27 октября заявил политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Неменский рассказал о перспективах первой в Белоруссии пророссийской партии © РИА Новости, Нина Зотина

Он отметил, что российская модель тоже развивается.

«Когда в Белоруссии говорят о том, что не хотят допускать сближения белорусской системы с российской, то российскую описывают так, будто Россия до сих пор живет в 90-х годах, а это, мягко говоря, не так. Белорусским экспертам хочется посоветовать, что после 90-х прошло уже 20 лет и многое изменилось. В Белоруссии это не замечают. Кстати, изменилось в сторону большей близости с белорусской моделью. Так что сближение наших систем возможно, но это очень трудное задание для экспертного и делового сообщества обеих стран», — объяснил он.

Политолог выразил надежду на дальнейшую трансформацию российской модели.

«Когда в России основным мотором развития экономики станет рост внутреннего спроса, и внутренний рынок начнет расти и становиться привлекательным, то и соединение с белорусской экономической моделью может состояться более мягко и успешно», — подытожил он.

В октябре стало известно, что гражданская инициатива «Союз», объединяющая сторонников интеграции России и Белоруссии, может зарегистрировать новую политическую партию до конца 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.