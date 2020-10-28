Уроженец Винницкой области Украины Игорь Вовковинский попал в десятку самых высоких людей мира, а также стал высочайшим жителем США. Об этом 27 октября сообщили на сайте Винницы 0432.ua

Столько не живут: украинцы нашли самого старого гуся © 0432.ua составлял 180 сантиметров. Отчаявшиеся родители отвезли его в Штаты, где врачи связали рост Игоря с опухолью, давящей на его гипофиз, в результате чего организм выделяет чрезмерное количество гормона роста.

Сегодня мужчина продолжает расти, его рост составляет 2,34 метра. Это доставляет ему немало трудностей, в частности с одеждой и обувью подходящего размера.

В США его снимали в рекламных роликах и фильмах, в частности, в комедийном фильме 2011 года «Пропуск в зал».