В шестилетнем возрасте его рост составлял 180 сантиметров. Отчаявшиеся родители отвезли его в Штаты, где врачи связали рост Игоря с опухолью, давящей на его гипофиз, в результате чего организм выделяет чрезмерное количество гормона роста.
Сегодня мужчина продолжает расти, его рост составляет 2,34 метра. Это доставляет ему немало трудностей, в частности с одеждой и обувью подходящего размера.
В США его снимали в рекламных роликах и фильмах, в частности, в комедийном фильме 2011 года «Пропуск в зал».