На Украине за сутки выявили 7474 новых случая инфицирования коронавирусом, что стало новым рекордом в стране. Об этом 28 октября свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины

За минувшие сутки от осложнений скончались 165 человек, что также является антирекордом.

Украина бьет антирекорд по COVID-19 третьи сутки подряд © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Всего с начала пандемии на Украине подтвердили COVID-19 уже у 363 075 человек. Активными больными остаются 207 678 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки. На данный момент на Украине фиксируется более 7 тысяч случаев в сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.