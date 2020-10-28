За минувшие сутки от осложнений скончались 165 человек, что также является антирекордом.
Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Харьковской (+635), Одесской (+567) областях, Киеве (+563), Днепропетровской (+497), Львовской (+398) и Черновицкой (+392) областях.
Всего с начала пандемии на Украине подтвердили COVID-19 уже у 363 075 человек. Активными больными остаются 207 678 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки. На данный момент на Украине фиксируется более 7 тысяч случаев в сутки.
По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.