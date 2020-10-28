Ультиматум лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской, выдвинутый президенту Александру Лукашенко, не удался, но и задачи такой не ставилось. Об этом доцент политологии Белорусского государственного университета Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

Тихановская оценила результаты первого дня забастовки © REUTERS, Hannibal Hanschke

В итоге, в Минске 25 октября прошла очередная несанкционированная акция протеста оппозиции. Участники демонстрации направлялись в сторону резиденции президента. Сотрудники правоохранительных органов применяли спецсредства.

По мнению Шимова, ничего экстраординарного на воскресной акции не произошло. По его словам, они уже стали рутиной.

«Не думаю, что он (ультиматум — ред.) удался, да и задачи такой на самом деле не ставилось. Но на ближайшую неделю-две протесты этот ультиматум, конечно, подогрел и в этом смысле удался», — отметил эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.