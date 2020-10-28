Позволив силовикам применить спецсредства на акции протеста в Минске, президент Белоруссии Александр Лукашенко проявил себя как слабый политик. Об этом российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец сказал в интервью изданию Украина.ру

В Минске состоялось шествие оппозиции © REUTERS, Stringer

По мнению Болкунца, применение спецсредств со стороны силовиков является показателем «истерики, которая царит в голове у Лукашенко».

«Он трусливо прячется за дубинками и щитами, вместо того чтобы вести полноценный диалог с обществом. Мне кажется, таким образом он проявляет свою слабость. Сильный политик вступил бы в переговоры, а слабый политик использует силовое поле. Сильный политик освободил бы политзаключенных, а слабый политик держит своих врагов в тюрьме», — заявил эксперт.

Поэтому, по его словам, происходит рост активности студентов и молодежи, у которых есть настрой «идти до конца, несмотря на репрессии, которые применяет в отношении них режим».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.