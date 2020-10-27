«Чувствует он себя нормально. Держится бодро. Воспаления [легких] нет», — сказала она.
По ее словам, он проходит лечение в домашних условиях. Планируется, что 28 октября он проведет брифинг в прямом эфире.
В воскресенье, 25 октября, Кличко не смог проголосовать на местных выборах из-за болезни.
По данным экзитпола, который подготовила партия УДАР, Кличко набирает 50,6% голосов избирателей на выборах мэра столицы, что позволяет одержать победу в первом туре.
На втором месте вслед за Кличко идет бывший глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов, который набрал 9,5%.
По данным других экзитполов, Кличко и Попов выходят во второй тур.