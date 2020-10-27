Узбекский язык за последние три десятилетия существенно деградировал в части лексики, фонетики и методики преподавания. Поэтому руководство страны решила исправлять эту ситуацию. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики в стране».

Эксперт отметил, что перевод узбекского алфавита на латиницу очень серьезно сказался на гуманитарном образовании детей, и там уже выросло полуграмотное поколение, которое на кириллице читать не может совсем, а качественных книг на латинице издавалось мало.

«То, что сейчас Мирзиёев спохватился, свидетельствует о понимании им, что разговорный узбекский рискует превратиться в упрощенный диалект», — указал Грозин.

С другой стороны, это пас в сторону национально озабоченной интеллигенции, которая всегда национально озабочена, болеет за родной язык и родную литературу и за эту профессиональную болезнь получает зарплаты, премии и должности, добавил специалист.

Наверняка под это будут создаваться комиссии, бюджеты, все это будет творчески осваиваться, заключил собеседник издания.

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