Дмитрий Игнатьевич Выдрин родился 25 мая 1949 года в селе Назрань Чечено-Ингушской АССР. (в 1944-1959 гг. Коста-Хетагурово Северо-Осетинской АССР).
В 1972 году окончил факультет философии Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. Получил специальность «преподаватель философских дисциплин и обществоведения».
1972-1973 — инженер лаборатории социальной психологии Института кибернетики.
1973-1977 — корреспондент газеты «Комсомольское знамя» (Киев).
С 1976 г. — научный сотрудник Института философии Академии наук Украины, где в 1982 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Методологические аспекты теории качества жизни».
1977-1981 — аспирант Института философии (Киев).
1987-1991 — преподаватель, завкафедрой политологии Киевского института политологии и социального управления.
1991-1994 — директор украинского Международного института глобальной и региональной безопасности.
1994-1996 — советник президента Украины Леонида Кучмы по вопросам внутренней политики.
1996 — советник премьер-министра Украины.
1996-1998 — сопредседатель Южноукраинского экономического союза.
1998-2000 — директор Европейского института интеграции и развития (Киев).
2000-2001 — президент всеукраинской медиакорпорации «Ведомости».
2001-2002 — советник премьер-министра Украины.
2001-2006 — директор Европейского института интеграции и развития (Киев).
2002-2005 — советник премьер-министра Украины.
2006-2007 — народный депутат Верховной Рады Украины V созыва от Блока Юлии Тимошенко. Глава подкомитета международной безопасности Комитета международных дел.
2007-2009 — независимый политический консультант и комментатор.
2009-2010 — заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
2011-2013 — внештатный советник президента Украины Виктора Януковича.
Окончил докторантуру Академии Общественных наук в Москве.
Женат, двое детей.
Автор и соавтор более 500 работ по политологии, международным отношениям и философии, многочисленных интервью в СМИ. Автор серии видеосюжетов «Президенты, с которыми я пил», в которых рассказал о своих впечатлениях во время застолий с первыми лицами мировых держав.
Публиковался на Украине, в Англии, Германии, Австрии, России, США и других странах. Автор книг «Все на продажу» (1986), «Невостребованные идеи» (1990), «Очерки практической политологии» (1991), «Украина на ядерных качелях» (1994), «Украина на пороге XXI столетия» (1996), «Политика: история, технология, экзистенция» (2001), «В ожидании героя (еженедельник года перемен)» (2005; в соавторстве с И. Рожковой), «Вспоминая Артхашастру» (в соавторстве с А. Адаменко), «Политика-2» (2008 г.), «О политике упорно» (2010), «Золотая игла, или восьмой дан Владимира Путина» (2018).