Философ, политолог и политтехнолог

Дмитрий Игнатьевич Выдрин родился 25 мая 1949 года в селе Назрань Чечено-Ингушской АССР. (в 1944-1959 гг. Коста-Хетагурово Северо-Осетинской АССР).

В 1972 году окончил факультет философии Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. Получил специальность «преподаватель философских дисциплин и обществоведения».

Дмитрий Выдрин: «После майдана своей слабостью страна провоцирует агрессию» © РИА Новости, Владимир Трефилов

1973-1977 — корреспондент газеты «Комсомольское знамя» (Киев).

С 1976 г. — научный сотрудник Института философии Академии наук Украины, где в 1982 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Методологические аспекты теории качества жизни».

1977-1981 — аспирант Института философии (Киев).

1987-1991 — преподаватель, завкафедрой политологии Киевского института политологии и социального управления.

1991-1994 — директор украинского Международного института глобальной и региональной безопасности.

1994-1996 — советник президента Украины Леонида Кучмы по вопросам внутренней политики.

1996 — советник премьер-министра Украины.

Зеленский vs Лукашенко. Чеширский кот и компьютерные мыши © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

1998-2000 — директор Европейского института интеграции и развития (Киев).

2000-2001 — президент всеукраинской медиакорпорации «Ведомости».

2001-2002 — советник премьер-министра Украины.

2001-2006 — директор Европейского института интеграции и развития (Киев).

2002-2005 — советник премьер-министра Украины.

2006-2007 — народный депутат Верховной Рады Украины V созыва от Блока Юлии Тимошенко. Глава подкомитета международной безопасности Комитета международных дел.

2007-2009 — независимый политический консультант и комментатор.

2009-2010 — заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

2011-2013 — внештатный советник президента Украины Виктора Януковича.

«Записки философа». Дмитрий Выдрин о выборе русского человека после пандемии © Скриншот из видео Украина.ру

Женат, двое детей.

Автор и соавтор более 500 работ по политологии, международным отношениям и философии, многочисленных интервью в СМИ. Автор серии видеосюжетов «Президенты, с которыми я пил», в которых рассказал о своих впечатлениях во время застолий с первыми лицами мировых держав.

Публиковался на Украине, в Англии, Германии, Австрии, России, США и других странах. Автор книг «Все на продажу» (1986), «Невостребованные идеи» (1990), «Очерки практической политологии» (1991), «Украина на ядерных качелях» (1994), «Украина на пороге XXI столетия» (1996), «Политика: история, технология, экзистенция» (2001), «В ожидании героя (еженедельник года перемен)» (2005; в соавторстве с И. Рожковой), «Вспоминая Артхашастру» (в соавторстве с А. Адаменко), «Политика-2» (2008 г.), «О политике упорно» (2010), «Золотая игла, или восьмой дан Владимира Путина» (2018).