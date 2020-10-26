Версия о причастности России к публикации скандальных писем из ноутбука Хантера Байдена невероятна. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании 26 октября, передает РИА Новости

Ранее сотрудники ФБР также опровергли причастность России к публикации скандальной переписки кандидата в президенты США Джо Байдена

«И они говорят: "Россия, Россия, Россия". Кто-то верит здесь, что это была Россия? Знаете, кто еще больше вас не верит в то, что это была Россия? Фейк ньюз, но они пишут об этом», — сказал Трамп.

Санкции не помогут. Байдену нечего противопоставить России © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Вадимом Пожарским, который занимал должности советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group.

В одном из писем, датированном 17 апреля 2015 года, Пожарский благодарит Хантера Байдена за то, что тот устроил ему встречу со своим отцом в Вашингтоне. В другом послании, направленном в мае 2014 года, Пожарский просит у Байдена-младшего подумать о том, как он может использовать свое влияние на благо компании.

Более 50 бывших высокопоставленных сотрудников американской разведки и военных ведомств тут же обвинили Россию в кампании против кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Они написали в письме, что публикация в СМИ переписки сына демократа Хантера Байдена якобы связана с операцией России.