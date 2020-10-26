«"Хорошее" начало рабочей недели… Копаю участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами… далее по тексту. Голову зашили», — написал Швайка и опубликовал фотографию с перемотанной головой.
Полиция Харьковской области отметила, что расследует обстоятельства случившегося.
«По данному факту следователи Люботинского отделения полиции открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 («хулиганство»)», — говорится в материале силовиков.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.