В Днепре мужчину поймали на фотофиксации избирательного бюллетеня. Соответствующую видеозапись 25 октября опубликовали в Youtube

«Незнание закона не освобождает от ответственности. Оформляйте протокол» — сказала сотрудница полиции.

Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.

Фотографирование бюллетеней запрещено украинским законодательством. Перед выборами Центризбирком отмечал, что фото и видео фиксация приравнивается к нарушению тайны голосования. Также законом запрещено выносить бюллетень за пределы помещения для голосования, передавать бюллетень другим лицам, рисовать на избирательном бюллетене, потому что его признают недействительным.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.