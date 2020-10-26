Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что армянская сторона будет соблюдать договоренности. Также о приверженности перемирию заявили в самой республике.
Обстановка в регионе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.
В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.