«Знаете, часто у нас бывают такие прогнозы апокалиптические: "Все пропало! Все не так!". Это связано, прежде всего, с остротой политической борьбы. Вес местного самоуправления, как политический, так и экономический, увеличился — есть за что бороться. Поэтому острота выше, конечно же», — сказал Фесенко.
При этом должностей мэров и депутатов местных общин, по его словам, значительно больше, чем «мест в Киеве» вроде кресла президента или должности в парламенте, а значит и «горячих точек» на выборах больше.
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Возможности местных властей стали шире после проведенной в 2014-2015 годах на Украине реформы децентрализации, когда вектор власти сместился с государственных органов, передав часть своих полномочий органам местного самоуправления.
В воскресенье, 25 октября. На Украине проходят местные выборы.