За время предвыборной агитации перед местными выборами на Украине было много прогнозов о том, что это будет одна из самых грязных избирательных кампаний. Такие ожидания были связаны с изменением полномочий местных властей, рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру

«Знаете, часто у нас бывают такие прогнозы апокалиптические: "Все пропало! Все не так!". Это связано, прежде всего, с остротой политической борьбы. Вес местного самоуправления, как политический, так и экономический, увеличился — есть за что бороться. Поэтому острота выше, конечно же», — сказал Фесенко.

«Ищенко о главном»: эксперт спрогнозировал итоги местных выборов на Украине © скриншот видео Украина.ру

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Возможности местных властей стали шире после проведенной в 2014-2015 годах на Украине реформы децентрализации, когда вектор власти сместился с государственных органов, передав часть своих полномочий органам местного самоуправления.

В воскресенье, 25 октября. На Украине проходят местные выборы.