Руководитель фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия нашел под колесом своего автомобиля странное устройство, по предварительным данным, предназначенное для слежки за политиком. Об этом он написал в Facebook 24 октября

Украина.ру на Youtube Владимир Корнилов: как британская The Times начала работать на «кремлевскую пропаганду»