Арахамия разозлил АТОшников словами о сокращении армии - СМИ
Арахамия разозлил АТОшников словами о сокращении армии - СМИ
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«Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток», — написал он.

Руководитель монобольшинства рассказал, что вызвал полицию, сейчас работает бригада взрывотехников.

«По предварительным данным устройство слежения», — добавил он.