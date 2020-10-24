Руководитель фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия нашел под колесом своего автомобиля странное устройство, по предварительным данным, предназначенное для слежки за политиком. Об этом он написал в Facebook 24 октября
«Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток», — написал он.
Руководитель монобольшинства рассказал, что вызвал полицию, сейчас работает бригада взрывотехников.
«По предварительным данным устройство слежения», — добавил он.
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