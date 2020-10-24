Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершенно отчетливо саботирует и будет саботировать реформы. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко сказал в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев сказал, во что именно выльется конституционная реформа Лукашенко © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

Ищенко обратил внимание на смещение дат: сначала Лукашенко собирался к концу лета — началу осени представить проект реформ, а теперь он только в декабре собирается провести некую встречу для обсуждения того, как этот проект должен выглядеть.

«Так что Лукашенко совершенно отчетливо саботирует и будет саботировать, потому что он неоднократно говорил, что спасти Белоруссию может только он, а он может ее спасти, только обладая абсолютной властью. Соответственно, любая реформа может пройти только в том случае, если она никак не изменит объемы власти Лукашенко. А именно это и требуется по его представлению от реформы», — подчеркнул эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.