Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру рассказал, зачем Светлане Тихановской понадобился ультиматум и почему Александр Лукашенко всеми силами будет саботировать интеграцию России и Белоруссии

Ранее один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила властям ультиматум, состоящий из трех требований: отставка Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

- Ростислав, как вы считаете, зачем Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко? Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

— Потому что оппозиции нужно как-то суетить своих сторонников, они должны демонстрировать, так сказать, неутихающий запал, выходить на улицы — для этого нужны поводы. Вот она и создает такой повод, достаточно долгоиграющий — на две недели, пожалуйста, можно выходить, требовать от Лукашенко, с нагнетанием к 25-26 числу. Этот исчерпается — следующий создаст.

- Сможет ли она, по вашему мнению, мобилизовать большое количество белорусов?

— Ей не нужно большое количество. Вернее, ей вообще все равно, она делает то, что ей говорят. Не нужно большого количества людей — нужно, чтобы протесты постоянно продолжались, нагнетать напряженность в обществе, чтобы держать в тонусе власть и ждать удобного повода для очередной активизации. Поэтому много не надо, достаточно, чтобы по всей Белоруссии выходили две, три или пять тысяч человек. Не в Минске, а по всей стране. Надо просто, чтобы люди были на улицах, хоть кто-нибудь.

Майдан против экономики: во сколько Белоруссии обошлись протесты © REUTERS, Stringer - Лукашенко ранее заявлял, что согласен на реформы. Однако сейчас у экспертов создаётся впечатление, что всё спускается на тормозах, — он продолжает угрожать протестующим, силовики жестко разгоняют уличные акции. Как вы считаете, как он будет действовать дальше?

— Это даже не эксперты говорят, это уже Лукашенко говорит — он уже сказал, что в декабре просто встретится и поговорит непонятно с кем непонятно о каких реформах. То есть раньше он собирался к концу лета — началу осени представить проект реформ, а сейчас он к концу зимы собирается только поговорить о том, как бы этот проект должен был бы выглядеть — на розовой бумаге напечатать, на серой или на белой.

Так что Лукашенко совершенно отчетливо саботирует и будет саботировать, потому что он неоднократно говорил, что спасти Белоруссию может только он, а он может ее спасти, только обладая абсолютной властью. Соответственно, любая реформа может пройти только в том случае, если она никак не изменит объемы власти Лукашенко. А именно это и требуется по его представлению от реформы.

- Как вы думаете, будет ли с этим что-то делать российское руководство?

— А что должно делать российское руководство? Оно уже все Лукашенко рассказало по этому поводу. Причем рассказало еще в поздравлении по случаю победы на выборах. Путин там написал, что необходимо ускорять интеграцию и проводить реформы. И после этого, я так понимаю, Лукашенко неоднократно об этом говорил, говорил, что все будет. Что дальше может сделать российское руководство?

Понятно, что, когда Лукашенко приедет за следующими деньгами, у него спросят, где реформы. И скорее всего не дадут ему ничего. Ну а так — письма ему писать? Или по телефону звонить, плакать и говорить: «Александр Григорьевич, вы же обещали»?

- А какие у вас прогнозы насчет интеграции России и Белоруссии?

— Пока Лукашенко у власти, он будет ее саботировать всеми возможными средствами. Потому что для него интеграция означает потерю власти, а потерю власти он просто не сможет пережить. Даже не потеря власти в принципе, а потеря определенных объемов этой власти.

Ростислав Ищенко: На Украине ликвидация государственности, а в Белоруссии кончилась абсолютная власть Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина - Как вы считаете, происходящее в Белоруссии за последние месяцы изменило отношение белорусов к России?

— Безусловно, повлияло, хотя бы потому, что в течение последнего года Лукашенко проявлял явно недружественную политику по отношению к России.

Белорусские СМИ уже, наверное, полтора десятка лет делают из России образ такого «бедного родственника», который путается под ногами у трудолюбивых белорусов, мешает им нормально работать и так далее. Достаточно успешно.

Поэтому, безусловно, повлияет на отношения Белоруссии и России в будущем и на отношение белорусов к России — в негативном ключе.