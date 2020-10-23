Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров в четверг, 22 октября, подписал закон о переносе парламентских выборов в стране на весну 2021 года

Ранее за решение провести президентские и парламентские выборы только после реформы избирательной системы, которая должна завершиться весной, на внеочередном заседании в Бишкеке проголосовали депутаты парламента.

Выборы президента и парламента в стране должны пройти не позднее 1 июня.

Судьбоносный день: в Киргизии определяются с будущим страны © REUTERS, Vladimir Pirogov

Из участвовавших в голосовании 16 партий в Жогорку Кенеш прошли только четыре, что вызвало недовольство всех остальных.

Начались массовые беспорядки, в результате которых были захвачены правительственные здания и из мест заключения и содержания под стражей были освобождены оппозиционные политики.

Правительство страны ушло в отставку в полном составе, президент Сооронбай Жээнбеков ушел в подполье, силовики были деморализованы и дезорганизованы.

Парламент раскололся на две фракции, ни одна из которых не могла набрать нужного количества депутатов для принятия решений.

Банки оперативно изъяли всю наличность из банкоматов, Нацбанк страны остановил все переводы за границу в системе SWIFT, чтобы не допустить вывода средств из страны.

Начались рейдерские захваты как предприятий, так и госорганов. Так, Генпрокуратуру захватил Саймык Жапыкеев, объявивший себя «народным прокурором».

Был захвачен, разграблен и подожжен второй по величине золотой прииск страны Джеруй, а также единственный в Киргизии завод по переработке золота.

Рейдеры также захватывали угледобывающие шахты и медные рудники.