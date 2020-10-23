Ранее журналисты заметили, как министр здравоохранения посетил один из ресторанов Праги. Помимо него там были другие представители политической элиты, в частности председатель фракции премьерской партии ANO Ярослав Фалтинек.
При этом все заведения в стране, согласно карантинным правилам, должны были закрыться.
«Меня не волнует, что там делали министр и Фалтинек. Мы не можем проповедовать воду и пить вино. Я считаю, что министр должен без лишних слов подавать пример», — сказал премьер-министр.
Бабиш также предложил Фалитинеку покинуть пост вице-президента ANO.
По закону, в Чехии освободить от должности министра может президент по представлению премьера.
Примула в свою очередь отказался уходить в отставку, объясняя это тем, что посещал не ресторан, а частное помещение Вышеградского капитула.