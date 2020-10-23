Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил министра здравоохранения Романа Примулу уйти в отставку после того, как тот посетил ресторан без маски. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщило издание «Европейская правда»

Новая атака коронавируса: Европа страдает, Азия восстанавливается © REUTERS, Juan Medina заметили, как министр здравоохранения посетил один из ресторанов Праги. Помимо него там были другие представители политической элиты, в частности председатель фракции премьерской партии ANO Ярослав Фалтинек.

При этом все заведения в стране, согласно карантинным правилам, должны были закрыться.

«Меня не волнует, что там делали министр и Фалтинек. Мы не можем проповедовать воду и пить вино. Я считаю, что министр должен без лишних слов подавать пример», — сказал премьер-министр.

Бабиш также предложил Фалитинеку покинуть пост вице-президента ANO.

По закону, в Чехии освободить от должности министра может президент по представлению премьера.

Примула в свою очередь отказался уходить в отставку, объясняя это тем, что посещал не ресторан, а частное помещение Вышеградского капитула.