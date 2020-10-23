«Не отступай — в правде сила. Всех скотиняк возьмем на вилы», — спел политик.
Он отметил, что жителям Куликовки повезло, так как они впервые услышали гимн «Радикальной партии» «Не отступай!» вживую в его исполнении.
Пользователи принялись активно обсуждать выступление Ляшко в комментариях.
«Молодец. Чуть, чуть потренироваться и можно давать концерты!», «Он слышит себя?», «А если бы еще педагог по вокалу поработал было бы вообще круто», «Да, без него скучно, надо вернуть, простить и помиловать», — написали они.
На прошлой неделе Ляшко анонсировал возвращение в большую политику, выложив на своей странице в соцсети короткое видео со съемок ролика.