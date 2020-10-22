Ранее Пашинян заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения, поэтому армянский народ должен с оружием в руках защитить свои права на эту землю.
Эксперт отметил, что Пашинян ещё не настолько проиграл войну, чтобы армяне решили начать его свергать.
Более того, по его мнению, в такой момент власть любого мятежника назовёт предателем и даже будет права.
«Но, понятно, что если война будет проиграна — а она близка к тому, чтобы быть проигранной — то внутриполитические позиции Пашиняна резко ослабеют. И его тогда попытаются убрать, безусловно», — указал Ищенко.
Он напомнил, что первого президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея свергли именно в тот момент, когда Баку проиграл войну, и Армения заняла Нагорный Карабах.
Что касается армяно-российских отношений, то у Пашиняна есть собственные внешнеполитические взгляды, но эти отношения гораздо лучше, чем у Киева с Москвой, добавил политолог.