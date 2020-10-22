Война – не самое подходящее время, чтобы менять власть в любом государстве. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в комментарии Общественной службе новостей, отвечая на вопрос о том, могут ли свергнуть Никола Пашиняна с поста премьер-министра Армении, чтобы наладить отношения с Россией

Абзалов рассказал о прозрении, которое произошло с Николом Пашиняном © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что Пашинян ещё не настолько проиграл войну, чтобы армяне решили начать его свергать.

Более того, по его мнению, в такой момент власть любого мятежника назовёт предателем и даже будет права.

«Но, понятно, что если война будет проиграна — а она близка к тому, чтобы быть проигранной — то внутриполитические позиции Пашиняна резко ослабеют. И его тогда попытаются убрать, безусловно», — указал Ищенко.

Он напомнил, что первого президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея свергли именно в тот момент, когда Баку проиграл войну, и Армения заняла Нагорный Карабах.

Что касается армяно-российских отношений, то у Пашиняна есть собственные внешнеполитические взгляды, но эти отношения гораздо лучше, чем у Киева с Москвой, добавил политолог.