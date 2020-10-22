Запасы рудника позволяют добывать руду и производить не только золото, но и цинк. На месторождении уже работает обогатительная фабрика зарегистрированной на Кипре офшорной компании Avellana Gold.
«Мы поддержали иностранного инвестора и запуск проекта по добыче золота и полиметаллов, находящихся на территории Мужиевского месторождения. Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось», — рассказал глава региона Алексей Петров.
На предприятии сначала будут перерабатывать руды, которые остались от добычи золота в предыдущие годы работы. Они до сих пор хранятся на территории фабрики.
Генеральный директор созданной после Евромайдана Avellana Gold Брайан Сэведж сказал, что металла, который будет производить завод, хватит для производства 300 тыс. аккумуляторов в год, что позволит перекрыть потребность Украины в импорте цинка.
По данным украинских СМИ, Сэведж — гражданин США, его также называют владельцем Avellana Gold.