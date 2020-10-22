После 15 лет простоя возобновило работу единственное в Украине золотодобывающее предприятие - Мужиевский золотой рудник, сообщила пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации 21 октября

Запасы рудника позволяют добывать руду и производить не только золото, но и цинк. На месторождении уже работает обогатительная фабрика зарегистрированной на Кипре офшорной компании Avellana Gold.

«Мы поддержали иностранного инвестора и запуск проекта по добыче золота и полиметаллов, находящихся на территории Мужиевского месторождения. Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось», — рассказал глава региона Алексей Петров.

Кратко о золоте и его роли в истории человечества © РИА Новости, Виталий Безруких | Перейти в фотобанк

Генеральный директор созданной после Евромайдана Avellana Gold Брайан Сэведж сказал, что металла, который будет производить завод, хватит для производства 300 тыс. аккумуляторов в год, что позволит перекрыть потребность Украины в импорте цинка.

По данным украинских СМИ, Сэведж — гражданин США, его также называют владельцем Avellana Gold.