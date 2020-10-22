На днях «Коммерсант» опубликовал последнее интервью польского профессора Анджея Валицкого, который умер в августе этого года. В интервью он раскритиковал польскую политическую элиту за потребительское отношение к Украине и Белоруссии «с позиций превосходства, патерналистски».
По словам Корейбы, это «жесткая игра интересов» и иначе Польша не может относиться к этим странам.
«Мое государство существует для того, чтобы использовать их государства в моих интересах… То, что между государствами <…> не поддается никакой моральной оценке… Если украинцы или белорусы не хотят с нами сотрудничать, то это их выбор. Все равно придут обратно, потому что альтернативы нет», — заявил он.
Политолог отметил, что это нормально — относиться патерналистски к тем, кто слабее, поэтому если Украине это не нравится, она, по его словам, должна стать сильнее.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.