Польша заинтересована в отрыве Украины и Белоруссии от России и использует для этого все свое влияние. Об этом польский политолог Якуб Корейба сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский ответил тем, кто хочет поссорить Украину и Польшу © Facebook, Офіс Президента України | Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк Анджея Валицкого, который умер в августе этого года. В интервью он раскритиковал польскую политическую элиту за потребительское отношение к Украине и Белоруссии «с позиций превосходства, патерналистски».

По словам Корейбы, это «жесткая игра интересов» и иначе Польша не может относиться к этим странам.

«Мое государство существует для того, чтобы использовать их государства в моих интересах… То, что между государствами <…> не поддается никакой моральной оценке… Если украинцы или белорусы не хотят с нами сотрудничать, то это их выбор. Все равно придут обратно, потому что альтернативы нет», — заявил он.

Политолог отметил, что это нормально — относиться патерналистски к тем, кто слабее, поэтому если Украине это не нравится, она, по его словам, должна стать сильнее.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.