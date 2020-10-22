По словам Галкина, они с супругой уже неоднократно обсуждали вопрос о будущем месте захоронения, и Пугачева изъявила желание быть похороненной рядом со своим братом. При этом она отказалась от места на Новодевичьем кладбище.
По данным СМИ, артистка уже наняла специалистов для разработки дизайна семейного склепа, который должен включать герб семьи.
У Пугачевой и Галкина 26 лет разницы, супруги воспитывают двух совместных детей, которые в сентябре пошли в 1 класс.
К слову, Пугачева не единственная звезда шоу-бизнеса, позаботившаяся о своей могиле заблаговременно. Народный артист СССР Иосиф Кобзон забронировал участок на кладбище рядом со своей матерью задолго до своей смерти в 2018 году.