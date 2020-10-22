Певица Алла Пугачева купила место на кладбище и наняла скульпторов, чтобы разработать эскизы семейного склепа. Об этом СМИ рассказал ее супруг юморист Максим Галкин, пишет Hyser 22 октября

Бабуся и внучок: в сети раскритиковали Пугачеву и Галкина © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

По данным СМИ, артистка уже наняла специалистов для разработки дизайна семейного склепа, который должен включать герб семьи.

У Пугачевой и Галкина 26 лет разницы, супруги воспитывают двух совместных детей, которые в сентябре пошли в 1 класс.

К слову, Пугачева не единственная звезда шоу-бизнеса, позаботившаяся о своей могиле заблаговременно. Народный артист СССР Иосиф Кобзон забронировал участок на кладбище рядом со своей матерью задолго до своей смерти в 2018 году.