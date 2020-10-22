Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 22 октября прибыл в Минск, где у него запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого»

Западные СМИ: США должны мобилизовать НАТО, чтобы Белоруссия не стала второй Украиной © РИА Новости, Станислав Савельев | Перейти в фотобанк Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ», — написали в посте.

Официально визит Нарышкина в Белоруссию не анонсировался.

В сентябре Нарышкин выступил с официальными заявлениями, в которых сообщил, что США играют ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, и что Вашингтон пытается организовать «цветную революцию» в Белоруссии. В работе с белорусской оппозицией американцы перешли к повышению активности ее силового крыла из числа радикальных националистов, и госдепартамент США развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов, заявлял Нарышкин.