В грузинском Зугдиди полиция освободила 43 заложника из отделения банка. Об этом 22 октября сообщил Sputnik Грузия со ссылкой на МВД страны

Саакашвили неожиданно всплыл в истории с захватом заложников в Грузии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщалось, что днем в среду, 21 октября, неизвестный с автоматом и гранатой взял заложников в отделении банка города Зугдиди — он требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности.

«В результате специальных полицейских мероприятий все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает», — говорится в заявлении МВД.

Добиться освобождения заложников удалось благодаря директору департамента полиции в Самегрело — Земо Сванети Автандилу Галдава — он добровольно заменил собой большую часть захваченных людей. Позже преступник в сопровождении Галдава и еще троих заложников покинул здание.

В настоящее время захватчик находится в розыске.