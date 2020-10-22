Ранее сообщалось, что днем в среду, 21 октября, неизвестный с автоматом и гранатой взял заложников в отделении банка города Зугдиди — он требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности.
«В результате специальных полицейских мероприятий все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает», — говорится в заявлении МВД.
Добиться освобождения заложников удалось благодаря директору департамента полиции в Самегрело — Земо Сванети Автандилу Галдава — он добровольно заменил собой большую часть захваченных людей. Позже преступник в сопровождении Галдава и еще троих заложников покинул здание.
В настоящее время захватчик находится в розыске.