США отказываются продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без всяких условий, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Об этом 21 октября сообщает РИА Новости

Долой ДРСМД: Трамп хочет заключить с Россией новый ракетный договор © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

Представитель американского президента напомнил, что договор не охватывает Китай, который, по мнению администрации США, должен участвовать в переговорах по контролю над вооружениями.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

На днях в министерстве иностранных дел России сообщили, что направили США ноту с предложением продлить Договор на год. В заявлении дипведомства уточнили, что Москва готова вместе с Вашингтоном взять на себя политическое обязательство по заморозке имеющихся у сторон ядерных боезарядов на указанный срок, однако данная позиция может быть реализована лишь в том случае, если США не будут предъявлять дополнительные требования.