Биллингсли объяснил, что ракетный договор затрагивает 90-92% всего американского арсенала и лишь 45% или меньше российского. По его словам, Москва наращивает потенциал оружия, который «нацелен на НАТО».
Представитель американского президента напомнил, что договор не охватывает Китай, который, по мнению администрации США, должен участвовать в переговорах по контролю над вооружениями.
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.
На днях в министерстве иностранных дел России сообщили, что направили США ноту с предложением продлить Договор на год. В заявлении дипведомства уточнили, что Москва готова вместе с Вашингтоном взять на себя политическое обязательство по заморозке имеющихся у сторон ядерных боезарядов на указанный срок, однако данная позиция может быть реализована лишь в том случае, если США не будут предъявлять дополнительные требования.