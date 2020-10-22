Бывший президент США Барак Обама впервые публично поддержал кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена. Он выступил на митинге в поддержку политика в Филадельфии, трансляцию 21 октября вел канал CNBC

В ноутбуке сына Байдена нашли фотографии несовершеннолетних © CC0, Pixabay Джо Байдену и Камале Харрис», — заявил бывший американский лидер.

По словам Обамы, действующий глава государства Дональд Трамп относился к должности президента, как к «реалити-шоу, с помощью которого может привлечь внимание». Экс-президент добавил, что по вине Трампа «репутация США в мире была растоптана», и в Соединенных Штатах не приняли эффективные меры против коронавирусной инфекции.

Также Обама заявил, что работая подростком в магазине мороженного, он, возможно, выплатил больше налогов, чем Трамп. Так экс-президент прокомментировал материал The New York Times о том, что действующий глава государства в 2016 и 2017 годах выплатил подоходный налог суммарно лишь на $1,5 тыс.

Обама официально заявил о поддержке Байдена в апреле. Однако прежде он лично не выступал на публичных мероприятиях в поддержку политика. В 2016 году Обама вел масштабную агитацию в пользу кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

