Иран, как и Россия, не заинтересован в появлении военных баз НАТО на своих границах, поэтому он заинтересован в ведущей роли Москвы в конфликте в Карабахе. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

МИД Ирана жестко отреагировал на артобстрел из зоны Карабахского конфликта © REUTERS, Press office of Armenian Defense Ministry/PAN Photo/Handout

Также, по словам Абзалова, Ирану невыгодна проамериканская Армения: если Москву втянут в этот конфликт и произойдет прямая атака на Армению, Россия скажет, что это не проблема Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что может увеличить антироссийские настроения. И единственным выходом будет обращение к американской повестке и создание американских логистических центров в Армении, сказал эксперт.

«Самое опасное для Ирана, если США усилят свои позиции и там, и там, выступив в качестве арбитра в этом конфликте. Поэтому Иран занял специфическую позицию. Он пока молчит, но он заинтересован в ведущей роли Москвы по недопущению в регион американских партнеров. Тут наши интересы совпадают. Ни нам, ни Ирану базы там не нужны», — заявил Абзалов.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию. Баку ввел частичную мобилизацию и кое-где — военное положение. Его поддерживает Турция.

Девятого октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.