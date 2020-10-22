Несмотря на то, что Турция с Британией и ЕС преследуют разные цели, в вопросе создания формата «Крымской платформы» их интересы сошлись. Об этом политолог, эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

Бортник рассказал, для чего Зеленский создает «Крымскую платформу» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский выступил с посланием к парламенту, в ходе которого сообщил, что создается формат «Крымская платформа», инициатива которого уже обговорена с представителями «ЕС, Турции и другими партнерами».

Бизяев уточнил, что Турция и «другие партнеры», а именно Британия, — это один блок, а Европейский союз — это другой блок. Поэтому он не уверен, что их можно будет совместить в формате «Крымской платформы».

В то же время эксперт отметил, что сейчас такая эпоха, что слово «невозможно» необходимо выбросить из лексикона.

«У них (блоков — ред.), скорее всего, будет разное видение и разные задачи… [Но] в этом ситуативном случае интересы Евросоюза, у которого сейчас начинается конфликт с Россией, и интересы Британии и Турции совпадут. Но дело в том, что создание какой-либо платформы — это не действие ради действия… Но с практической точки зрения я пока не вижу перспектив», — сказал политолог.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.