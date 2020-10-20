20 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с посланием к Верховной Раде. Ряд его тезисов изданию Украина.ру прокомментировал политолог, эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев

- Руслан, Зеленский сказал, что удалось разблокировать «нормандский процесс», и сейчас дипломаты работают над проведением нового саммита нормандской четверки. Как вы считаете, действительно ли есть шансы на проведение нового саммита? Ведь по сути прежние решения не выполнены?

— Если говорить о саммите глав государств нормандской четверки, то тут всё туманно. Надо сначала понять, когда пройдёт встреча советников в нормандском формате, на которой должны согласовать все эти моменты.

Галкин по-украински: спародировал Зеленского и намекнул на его наркозависимость © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Насколько я понимаю, в стратегическом смысле там процесс заблокирован. Что может его разблокировать в нынешней ситуации, учитывая геополитическую сложность — в Европе, на Кавказе, выборы в США, — большой вопрос.

Если говорить о возможной дате саммита глав государств, то при самом оптимистическом сценарии это декабрь.

Если рассматривать реалистический, то пока нет никаких предпосылок для этой встречи. Об этом говорит вся информация, которой я владею. Поэтому вряд ли этот саммит состоится в текущем году.

- Зеленский сообщил, что Украина строит КПВВ на границе с ОРДЛО и Крымом. О чём это говорит — реализация «плана Б» по Донбассу?

— Это обустройство идёт. Это же гуманитарный вопрос. При пересечении границы очень много гуманитарных вопросов.

Очень часто проскакивают сообщения, что люди умирают на КПП в очередях. ОБСЕ и другие европейские структуры говорят, что нужно обустраивать эти КПП, так что к этому вопросу я отношусь спокойно.

В данной ситуации гуманитарный блок должен доминировать над политическим. Будет разблокирован минский процесс — уйдут и все эти КПП.

- Зеленский сказал, что создаётся формат «Крымская платформа», он «обговорил эту инициативу с представителями ЕС, Турции и другими партнерами». На ваш взгляд, есть ли перспективы для Украины у этого формата? И какой смысл в её создании?

— Турция и другие партнеры, имеется в виду Британия, — это один блок, а Европейский союз — это совсем другой блок. Поэтому я не уверен, что их можно будет всех совместить в формате «Крымской платформы».

У них, скорее всего, будет разное видение и разные задачи. Сейчас, знаете, такая эпоха, когда слово «невозможно» необходимо выкинуть из лексикона, поэтому я уже не удивлюсь ничему.

В этом ситуативном случае интересы Евросоюза, у которого сейчас начинается конфликт с Россией, и интересы Британии и Турции совпадут. Но дело в том, что создание какой-либо платформы — это не действие ради действия. Оно должно приносить какой-то практический результат. А пока у России нынешняя позиция по Крыму, это даст определенные медийные очки, политические очки, но с практической точки зрения я пока не вижу перспектив.

- То есть вы считаете, что смысл создания этой платформы — условно говоря, пиар и ничего больше?

— Это не то что пиар, но каждая из сторон решает свои задачи. Эрдоган говорил, что он за территориальную целостность Украины, что он признает Крым [украинским]. То же самое заявляли и Евросоюз, и Британия.

В данном конкретном случае интересы сторон совпали. Но будет ли это иметь фактический смысл?

Я пока не вижу перспектив практической реализации. Но дипломатическая и внутриполитическая повестка остаются актуальными.

Кстати, сегодня в своем выступлении Зеленский немного «пнул» тех людей, которые, по его мнению, сдали Крым в 2014 году, намекнув на уголовную ответственность.

Суд решил, теперь слово за Западом. Что будет с «незаконным» главой НАБУ Сытником © Facebook, НАБУ | Facebook, НАБУ | Перейти в фотобанк - Зеленский также заявил, что каждое совещание с главами правоохранительных органов начинает со слов «Где посадки?», а его оценка работы силовиков неудовлетворительная. Что дальше — новые увольнения министров, генпрокурора? И что мешает реально наказывать коррупционеров и других преступников?

— Начнем с того, что сажает не генеральный прокурор или директор НАБУ. Меру вины все-таки определяет суд.

Что же касается ситуации в целом, то в условиях, когда идет борьба между двумя системами, внутренней и внешней — условно говоря, МВД и Офис генпрокурора находятся по одну сторону баррикад, НАБУ, САП и Антикоррупционный суд — по другую сторону (поскольку контролируются США. — Ред.)… В такой ситуации получить какой-то реальный результат невозможно, замена руководителей правоохранительных структур ничего не даст.

Необходим баланс правоохранительной системы, чтобы в суды уже попадали дела высших топ-коррупционеров. Тогда ситуация немножко сдвинется с мертвой точки.

А очередная смена фамилий ничего не даст. Более того, ситуацию это только разбалансирует, потому что когда высший руководитель страны заявляет о том, что последуют отставки в правоохранительной системе, то как вы думаете, это мотивирует рядовых сотрудников?

- Также Зеленский анонсировал создание в Украине международного штаба по борьбе с фейками и пропагандой. Как, на ваш взгляд, это может выглядеть и будет ли реально работать?

— Учитывая наше информационное поле, я пока смутно представляю, как это может работать на Украине. Создать — не проблема.

Но как показывает опыт того же телеканала «Дом» (украинский государственный телеканал, созданный для вещания на ЛНР, ДНР и Крым. — Ред.), между тем, что анонсируется, и тем, что получается, — серьёзная пропасть.