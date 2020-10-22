Турция сейчас является основным драйвером конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Президент Армении: Турция завозит в Карабах террористов из Сирии и Ливии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«[Президент Турции Реджеп] Эрдоган понимает только соразмерную силу, которая реально может быть применена. Когда есть угроза политических и экономических санкций, для него это аргумент. Ему необходима со стороны Евросоюза какая-то морковка, которой можно было бы управлять», — заявил Абзалов.

Однако он сомневается, что Евросоюз к этому готов, и именно позиция ЕС толкает Эрдогана на подобные авантюры.

Поэтому до конца пандемии без консолидированного давления или тактики «кнута-пряника» Турцию будет сложно отдалить от конфликта в Карабахе, который является «условием выживания режима Эрдогана», подчеркнул эксперт.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию. Баку ввел частичную мобилизацию и кое-где — военное положение. Его поддерживает Турция.

Девятого октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.