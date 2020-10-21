Североатлантический альянс создаст новый космический командный центр на авиабазе Рамштайн в Германии, который будет заниматься противодействием противоспутниковым системам России и Китая, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Politico 20 октября

«Некоторые страны, в том числе Россия и Китай, разрабатывают противоспутниковые системы, которые могут ослеплять, выводить из строя или сбивать спутники и создавать опасные обломки на орбите», — цитирует издание Столтенберга.

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США и Франция, по его словам, уже изложили свои планы по созданию программ военного космического командования.

«Этот (центр в Рамштайне) будет координационным центром для обеспечения космической поддержки операций НАТО, обмена информацией и координации нашей деятельности», — сказал Столтенберг.

В конце прошлого года НАТО решил сделать космос одной из сфер своей военной деятельности наряду с воздушной, морской, наземной и кибернетической.

Около половины из примерно двух тысяч спутников, которые сейчас вращаются вокруг Земли, принадлежат странам, входящим в НАТО.