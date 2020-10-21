«Некоторые страны, в том числе Россия и Китай, разрабатывают противоспутниковые системы, которые могут ослеплять, выводить из строя или сбивать спутники и создавать опасные обломки на орбите», — цитирует издание Столтенберга.
Создание центра на авиабазе Рамштайн в Германии будет согласовано в ходе встречи министров обороны НАТО 21 октября, полагает он.
США и Франция, по его словам, уже изложили свои планы по созданию программ военного космического командования.
«Этот (центр в Рамштайне) будет координационным центром для обеспечения космической поддержки операций НАТО, обмена информацией и координации нашей деятельности», — сказал Столтенберг.
В конце прошлого года НАТО решил сделать космос одной из сфер своей военной деятельности наряду с воздушной, морской, наземной и кибернетической.
Около половины из примерно двух тысяч спутников, которые сейчас вращаются вокруг Земли, принадлежат странам, входящим в НАТО.