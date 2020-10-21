За сутки в Донбассе ранение получил один украинский военный. Об этом 21 октября сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook. При этом об обстреле со стороны украинской армии заявили представители ДНР

Отмечается, что украинского военного госпитализировали. Его состояние удовлетворительное.

По данным ДНР, огонь близ Авдеевки открыли украинские силовики. Ополченцы насчитали 4 мины калибра 82 мм, которые были выпущены по позициям Народной милиции армией Украины, говорится в сообщении Донецкого агентства новостей.

С начала текущих суток на всех участках выстрелов не зафиксировано.

Накануне во время выступления в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим прекращения огня в Донбассе — самый длительный за годы войны. При этом он отметил, что есть попытки его сорвать и он не идеален, поскольку есть нарушения.