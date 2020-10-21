«Режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушали неподалеку Светлодарска и Майорска, где провоцировали наших защитников из стрелкового оружия, и трижды вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинского военного госпитализировали. Его состояние удовлетворительное.
По данным ДНР, огонь близ Авдеевки открыли украинские силовики. Ополченцы насчитали 4 мины калибра 82 мм, которые были выпущены по позициям Народной милиции армией Украины, говорится в сообщении Донецкого агентства новостей.
С начала текущих суток на всех участках выстрелов не зафиксировано.
Накануне во время выступления в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим прекращения огня в Донбассе — самый длительный за годы войны. При этом он отметил, что есть попытки его сорвать и он не идеален, поскольку есть нарушения.