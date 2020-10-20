Так называемый ультиматум белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской привязан к крайнему сроку подачи предложений по изменению Конституции Республики Беларусь (25 октября). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из лидеров общественной организации «Союз» Сергей Лущ

Сергей Лущ: Брутальные действия власти толкают белорусов в стан оппозиции © из личного архива Сергея Луща Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Эксперт отметил, что прозападная оппозиция категорически не приемлет инициированную государством конституционную реформу, так как понимает, что любые реформы снижают политический накал и массовость протестов.

«С другой стороны, такие громкие заявления не делаются на беспочвенной основе. К часу Х оппозиция должна что-то продемонстрировать, иначе пострадает репутация Тихановской как лидера протеста», — указал Лущ.

Можно с иронией относиться к Тихановской-политику, но не стоит забывать, что за ней стоят достаточно влиятельные силы, поэтому определенный план у оппозиции безусловно есть, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.