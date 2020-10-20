Цены на недвижимость на территории Украины уверенно растут, причем касается это как новых квартир, так и вторичного рынка. Самыми быстро набирающими в стоимости признаны однокомнатные квартиры. Данные об этом опубликовала Государственная служба статистики 20 октября

За год цены на жилье на Украине выросли в среднем на 8,9%, причем больше подорожала вторичка, тут рост стоимости зафиксировано на отметке в 9,9%, квартиры в новых домах выросли в цене на 7,1%.

При этом однокомнатные квартиры показали самый уверенный рост, на первичном рынке они подорожали на 8,1%, на вторичном — на 12,6%.

Борщ в карантин на Украине вдвое подорожал © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Между тем, по данным Конфедерации строителей Украины, в собственном жилье нуждаются шесть миллионов граждан, а это почти каждый седьмой украинец.

Президент Конфедерации Лев Парцхаладзе привел статистику о том, что около 70% жилого фонда на Украине — это устаревшее жилье, еще 7,5% вообще не пригодно для проживания.