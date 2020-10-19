При попытке пересечь белорусскую границу Кондрусевич, который до этого критиковал власти Белоруссии за их действия во врем протестов, узнал, что его белорусский паспорт признан недействительным, так как МВД проверяет у него наличие еще одного гражданства.
«19 октября митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич встретился с Госсекретарем Папы Франциска кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером по их приглашению. Во время встречи обсуждены ситуация в Беларуси и планы по возвращению архиепископа Кондрусевича на родину к своей пастве», — цитирует агентство сообщение пресс-службы РКЦ.
Как отмечается, «обеспокоенный запретом митрополиту вернуться в Беларусь Святой Престол прикладывает максимум усилий с целью скорейшего исправления ситуации, которая сложилась, и надеется, что проблема будет решена положительно».
Напомним, после победы Александра Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.
Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.