Уехавший в Польшу глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич не может вернуться домой, в Ватикане прилагают усилия для возвращения священнослужителя на родину, пишет РИА Новости 19 октября

При попытке пересечь белорусскую границу Кондрусевич, который до этого критиковал власти Белоруссии за их действия во врем протестов, узнал, что его белорусский паспорт признан недействительным, так как МВД проверяет у него наличие еще одного гражданства.

«19 октября митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич встретился с Госсекретарем Папы Франциска кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером по их приглашению. Во время встречи обсуждены ситуация в Беларуси и планы по возвращению архиепископа Кондрусевича на родину к своей пастве», — цитирует агентство сообщение пресс-службы РКЦ.

Новая Конституция или новый Лукашенко? Что может разрешить политический кризис в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Напомним, после победы Александра Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.