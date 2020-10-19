Настоятеля Свято-Успенского храма села Кубей Болградского района Одесской области отца Виктора Кочмаря отстранили от служения из-за его участия в выборах. Об этом 19 октября сообщает издание «Топор»

В частности, священника освободили от службы, потому что он выдвинул свою кандидатуру на пост главы Кубейской объединенной территориальной общины, не получив благословение митрополита Одесского и Измаильского Украинской православной церкви Агафангела. Станут кроликами: в УПЦ раскритиковали опрос о каннабисе © hramzp.ua

В указе, опубликованном изданием, говорится, что за невыполнение благословения правящего архиерея, своеволие, непослушание, и несовместимое со служением, участие в местных выборах в качестве кандидата на должность главы ОТО, что является недопустимым.

«Виктор Кочмарь освобождается от настоятельского служения в Свято-Успенской церкви села Кубей и запрещается в священнослужении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кочмарь является 11-кратным чемпионом мира по пауэрлифтингу. По диплому он — ветеринарный врач. До прихода в церковь в 2002 году, десять лет проработал в милиции. Несколько раз необычный священнослужитель становился героем сюжетов на центральных каналах.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Результаты станут известны 6 ноября.