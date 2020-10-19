Грязные технологии на местных выборах-2020 в Украине: избирательные сетки, «гречка» и политический туризм
Грязные технологии на местных выборах-2020 в Украине: избирательные сетки, «гречка» и политический туризм
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Пропажу одной из урн накануне вечером обнаружил глава избирательной комиссии. Полицейские вскоре установили личность злоумышленника и отправились к нему домой.

Молодой человек не стал отпираться и признался, что хотел использовать урну как инкубатор для разведения улиток.

Уголовное дело в отношении похитителя возбудили по части 3 статьи 185 («Кража»). Любитель улиток может провести за решеткой до шести лет.

Очередные местные выборы пройдут на Украине 25 октября, кроме неподконтрольных Киеву районов Донбасса.