Пропажу одной из урн накануне вечером обнаружил глава избирательной комиссии. Полицейские вскоре установили личность злоумышленника и отправились к нему домой.
Молодой человек не стал отпираться и признался, что хотел использовать урну как инкубатор для разведения улиток.
Уголовное дело в отношении похитителя возбудили по части 3 статьи 185 («Кража»). Любитель улиток может провести за решеткой до шести лет.
Очередные местные выборы пройдут на Украине 25 октября, кроме неподконтрольных Киеву районов Донбасса.