В Запорожской области Украины 17-летний молодой человек попал под следствие за кражу урны для голосования с избирательного участка. Об этом 19 октября сообщил Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области

Грязные технологии на местных выборах-2020 в Украине: избирательные сетки, «гречка» и политический туризм © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Молодой человек не стал отпираться и признался, что хотел использовать урну как инкубатор для разведения улиток.

Уголовное дело в отношении похитителя возбудили по части 3 статьи 185 («Кража»). Любитель улиток может провести за решеткой до шести лет.

Очередные местные выборы пройдут на Украине 25 октября, кроме неподконтрольных Киеву районов Донбасса.