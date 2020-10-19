В последнее время у границ России на постсоветском пространстве обострились конфликты, в том числе в Нагорном Карабахе, Белоруссии и Киргизии.
«"Позиция" это несерьезно. Россия должна определить цели своей политики в постсоветском пространстве. И с соответствии с целями и определять свою позицию в каждом случае», — сказал собеседник издания.
По его словам, экономически Россия ещё долго будет отставать от США и Китая, поэтому развитие надо строить на параметрах качественного отличия российской политики, так как количественно силы не равны.
Полностью интервью можно прочитать здесь.