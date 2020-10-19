Россия должна определить цели своей политики в постсоветском пространстве. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми, отвечая на вопрос, сможет ли Россия занять более жесткую и проактивную позицию в отношении стран бывшего СССР

Яков Кедми: Новых антироссийских коалиций не существует, есть только старые © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

«"Позиция" это несерьезно. Россия должна определить цели своей политики в постсоветском пространстве. И с соответствии с целями и определять свою позицию в каждом случае», — сказал собеседник издания.

По его словам, экономически Россия ещё долго будет отставать от США и Китая, поэтому развитие надо строить на параметрах качественного отличия российской политики, так как количественно силы не равны.

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