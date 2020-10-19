Яков Кедми: Новых антироссийских коалиций не существует, есть только старые
Яков Кедми: Новых антироссийских коалиций не существует, есть только старые
© commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher
В последнее время у границ России на постсоветском пространстве обострились конфликты, в том числе в Нагорном Карабахе, Белоруссии и Киргизии.

«"Позиция" это несерьезно. Россия должна определить цели своей политики в постсоветском пространстве. И с соответствии с целями и определять свою позицию в каждом случае», — сказал собеседник издания.

По его словам, экономически Россия ещё долго будет отставать от США и Китая,  поэтому развитие надо строить на параметрах качественного отличия российской политики, так как количественно силы не равны.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 