В столице Белоруссии во время студенческой акции протеста 17 октября был задержан основатель IT-компании Bamboo group Владислав Герчиков, сообщает «Интерфакс» 18 октября

В воскресенье, 18 октября, в компании подтвердили факт задержания руководителя. Сообщается, что Герчиков на момент прибытия правоохранителей был в собственной машине во дворе на улице Козлова.

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В общей сложности в субботу, 17 октября, за участие в несанкционированных акциях на территории Белоруссии задержано 58 граждан, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета для трансфера власти.