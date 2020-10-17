«Я хорошая мама, точно знаю. Но я в страшном сне видела жизнь, в которой откажусь от своей реализации, работы или музыки и сяду дома с ребенком или мужем», — призналась звезда.
Она добавила, что не хотела бы, чтобы ее дочь сидела в красивом замке, оставаясь нереализованной.
«Для меня важно подать своим детям пример, что человек может достичь гораздо больше чем то, с чем он рождается», — написала певица.
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Моя семья, мое богатство. И надёжный тыл. Эта пара на фото поддерживали меня все время. ⠀ И я хорошая мама, точно знаю) Но я в страшном сне видела свою жизнь, в которой я откажусь от всего того, что люблю, своей реализации, работы или музыки и сяду дома. С ребёнком или мужем. Не так сложно было технический, сложно было психологический. Жить не свою жизнь. ⠀ Даже жизнь самого любимого человека, но все равно она ведь не твоя. Понимаю, что тут есть тема для споров кто-то скажет, что это призвание женщины сохранять быт и растить детей. Но как мама 15 летней дочери я бы не хотела, чтоб она сидела в самом красивом замке, но так и не нашла своё дело в жизни. ⠀ За неделю мы с Гектором выучили примеры, стихи, песни и танцы. И я точно знаю, что ещё через неделю он их забудет 😂 ⠀ Для меня важно, подать своим детям пример того, что человек, следуя за своим талантом, используя свой мозг, качественно работая и не опуская руки, может достичь гораздо большего, чем то с чем он рождается. Собственный пример важнее теоретических знаний. Безусловно лучше совмещать)) ⠀ Меньше всего мне хотелось, чтоб это был занудный пост, разделяющий женщин. Меня слишком часто отделяли и квалифицировали, даже не зная меня. И я знаю как это. Но если вы сейчас решаете, то вот вам совет 👇🏻 ⠀ Выбирайте себя. Ведь только сделав счастливым себя, вы сможете осчастливить тех, кто рядом.А семья всегда поможет ❤️
У Седоковой трое детей, при чем, все они от разных родителей — 15-летняя Алина, 9-летняя Моника и трехлетний Гектор. Недавно певица вышла замуж за 28-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимму.