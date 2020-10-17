Украинская певица Анна Седокова 16 октября опубликовала в своем Instagram фотографию с 15-летней дочерью Алиной и трехлетним сыном Гектором

Седокова полуголая развлекается на море, пока ее муж борется с COVID-19 © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Она добавила, что не хотела бы, чтобы ее дочь сидела в красивом замке, оставаясь нереализованной.

«Для меня важно подать своим детям пример, что человек может достичь гораздо больше чем то, с чем он рождается», — написала певица.

У Седоковой трое детей, при чем, все они от разных родителей — 15-летняя Алина, 9-летняя Моника и трехлетний Гектор. Недавно певица вышла замуж за 28-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимму.

