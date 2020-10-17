Городская историко-топонимическая комиссия Одессы решила вернуть предыдущие названия проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии. Об этом 16 октября сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в соцсети Facebook

Билецкий оскорбил депутатов, вернувших проспекту в Харькове имя Жукова © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии», — написал Труханов.

Он также отметил, что для этого есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом.

«То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии — легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны», — указал Труханов.