У президента Белоруссии Александра Лукашенко есть большой репрессивный аппарат, и Россия не станет вмешиваться во внутрибелорусский конфликт. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

«Девушки сбежали». ОМОН остановил танец протеста в Минске © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк Владимир Путин в ответ на просьбу Лукашенко создал резерв силовиков для помощи их белорусским коллегам. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что разбираться в белорусском конфликте должны сами белорусы.

По словам Безпалько, Москва не станет направлять в Белоруссию российский ОМОН, так как там репутация России уже пострадала из-за того, что ее воспринимают как сторону, поддерживающую Лукашенко.

«Пусть Лукашенко разбирается сам, у него большой репрессивный аппарат — КГБ, ОМОН, армия… Я убежден, что наш политический класс не будет туда ввязываться. Тем более что даже после протестов, когда его положение стало неустойчивым, Лукашенко продолжает политику многовекторности, клянчит у России ресурсы и деньги. Даже если Лукашенко досидит всю каденцию, раскол в обществе будет усугубляться», — заявил эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

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