Во время первой волны протестов президент РФ Владимир Путин в ответ на просьбу Лукашенко создал резерв силовиков для помощи их белорусским коллегам. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что разбираться в белорусском конфликте должны сами белорусы.
По словам Безпалько, Москва не станет направлять в Белоруссию российский ОМОН, так как там репутация России уже пострадала из-за того, что ее воспринимают как сторону, поддерживающую Лукашенко.
«Пусть Лукашенко разбирается сам, у него большой репрессивный аппарат — КГБ, ОМОН, армия… Я убежден, что наш политический класс не будет туда ввязываться. Тем более что даже после протестов, когда его положение стало неустойчивым, Лукашенко продолжает политику многовекторности, клянчит у России ресурсы и деньги. Даже если Лукашенко досидит всю каденцию, раскол в обществе будет усугубляться», — заявил эксперт.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.