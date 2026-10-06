https://ukraina.ru/20261006/volna-nasiliya-zakhlestnula-frantsiyu-vlasti-voyuyut-s-sobstvennymi-detmi-radi-ukrainy-1083639760.html

Волна насилия захлестнула Францию. Власти воюют с собственными детьми ради Украины

Волна насилия захлестнула Францию. Власти воюют с собственными детьми ради Украины - 06.10.2026 Украина.ру

Волна насилия захлестнула Францию. Власти воюют с собственными детьми ради Украины

Францию сотрясают массовые протесты подростков, которые требуют улучшить условия в лицеях и школах, увеличив госрасходы на сферу образования. К акциям присоединились десятки тысяч несовершеннолетних, а французская полиция подавляет их с жестокостью, не делая скидки на возраст участников демонстраций

2026-10-06T16:30

2026-10-06T16:30

2026-10-06T16:30

эксклюзив

украина

франция

эммануэль макрон

протесты

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Согласно данным французской прессы, на сегодня протесты охватили 1027 средних школ. По состоянию на сегодняшний день 500 учебных заведений полностью прекратили свою работу – потому что бастующие школьники заперли их двери мусорными баками и загородили вход баррикадами.Демонстрациями охвачены бедные парижские пригороды, а также Марсель, Страсбург, Тур, Лилль, Ницца и Нант. Средний возраст демонстрантов составляет 15-18 лет. Только за один вчерашний день во Франции арестовали тысячу мятежных школьников, а с начала митингов, которые начались в сентябре, полицейские задержали в разных городах страны более 6 тысяч человек.По данным газеты Le Figaro, 200 учащихся получили ранения и травмы различной степени тяжести, однако руководство Европейского союза упорно поддерживает силовиков Эммануэля Макрона, покрывая своим молчанием жестокие действия французской полиции.Европейские медиа пытаются представить протестующих школьников погромщиками, которые заслуживают сурового наказания – публикуя видеозаписи столкновений с участием несовершеннолетних подростков.Однако европейская пропаганда лукавит. К протестам учащейся молодежи присоединились представители криминальных уличных группировок, которые всегда используют проходящие во Франции протесты с целью поджогов автомобилей и грабежей магазинов. Бандиты атакуют случайных прохожих и совершают нападения на школьных учителей. Некоторые трудные подростки тоже принимают участие в этих погромах, но основная масса школьников вышла на улицы для того, чтобы надавить на Макрона, заставив его увеличить финансирование своих учебных учреждений.Попытки представить эти протесты акциями мигрантов из арабских и африканских стран также несостоятельны. Достаточно сказать, что протесты начались в парижском пригороде Кретее, где проживает крупная еврейская община, составляющая около четверти населения этого города. Учителя и учащиеся местного лицея Антуана де Сент-Экзюпери объявили совместную забастовку, чтобы привлечь внимание правительственных чиновников. Они пожаловались на переполненные классы, в которых не хватает парт для учеников, а немногочисленные педагоги вынуждены работать в несколько смен – с 8 утра и до 6 вечера.Луиза Патерностер, представитель профсоюза работников образования в другом столичном пригороде – Сен-Дени, рассказала о том, что две трети местных школ не укомплектованы учителями. И уже вскоре они могут остаться без минимально допустимого числа школьных преподавателей.По словам профсоюзной активистки, педагоги не хотят идти работать на низкую зарплату, без полноценного соцпакета и перспектив карьерного роста, в давно не ремонтированные школы. Тем более, что постоянно растущая инфляция каждый год съедает кусок и без того невысокой учительской зарплаты, которую не индексируют.Ситуация в провинциальных департаментах Франции еще хуже. Участники школьных забастовок демонстрируют видео грязных туалетов и обшарпанных классов, где дети явно чувствуют себя некомфортно. По словам подростков, во многих школах не включают зимнее отопление, потому что на это нет денег, и детям приходится учиться, не снимая верхней одежды."В каждом классе находится по 35 человек. Не хватает туалетов, а в некоторых комнатах протекает вода. Здание школы разваливается, столовая слишком маленькая. Бюджета нет, ресурсов нет", – рассказала корреспонденту The Guardian 17-летняя студентка из Страсбурга."Сегодня наша школа парализована из-за нехватки средств, учителей и парт. В кабинетах бегают тараканы и крысы, нет питьевой воды и туалетной бумаги. Мы просто хотим, чтобы нас услышали", – говорит еще один 15-летний школьник, которого цитирует агентство Reuters.Однако президент Макрон не хочет прислушиваться к жалобам французских подростков. Опубликованный проект бюджета на 2027 год предусматривает новые сокращения государственных расходов на образование, потому что правительство намерено дополнительно ужесточить бюджетную экономию. Хотя этим планам активно сопротивляются профсоюзы, которые устроили на днях общенациональную акцию протеста с участием около 300 тысяч учителей.Государственный долг Франции составляет на сегодня 3,5 трлн евро – или 117,5% национального ВВП. Размер задолженностей увеличивается гораздо быстрее, чем растет французская экономика – что автоматически увеличивает сумму ежегодных платежей по процентам, опустошая государственную казну.По мнению финансовых экспертов, к началу следующего года госдолг превысит 120%. И в этой ситуации Макрон намерен экономить буквально на всем – кроме расходов на вооружения и спонсорские дотации режиму Зеленского.Как заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, военные расходы увеличатся в 2027 году сразу на 6,4 млрд евро, составив в общей сумме 63,3 млрд евро. Французские корпорации намерены увеличить выпуск дальнобойных ракет и снарядов, тяжелой боевой техники и БПЛА. А 6 октября французская армия испытала новую ядерную ракету, запущенную с подводной лодки без боевой части – потому что Париж пытается спровоцировать в Европе новую гонку вооружений, с упором на развитие оружия массового поражения.Расходы на поддержку Киева тоже растут. В министерстве иностранных дел Франции похвастались, что на Украине работают почти 160 французских компаний, которые преимущественно занимаются выполнением военных заказов. А согласно оценке Кильского института, французское правительство тратит на финансирование украинского правительства около 6 млрд евро в год – хотя это по большей части кредиты, которые потом придется возвращать нескольким поколениям украинцев.Пятого октября Макрон снова переговорил с Зеленским по телефону, обещая ему очередные финансовые дотации. Париж опять намерен поддержать Киев за счет французских детей, которым приходится выходить на улицы, чтобы добиться ремонта в школах и поднять зарплату учителям.А это вызывает недовольство у профсоюзных активистов и рядовых граждан – потому что среди французов растет понимание того, что щедрая поддержка украинского режима осуществляется за их счет и в ущерб их собственным интересам.

https://ukraina.ru/20260813/voennaya-pomosch-ukraine-uvelichilas---pressa-frantsii-1082452155.html

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Александр Савко

эксклюзив, украина, франция, эммануэль макрон, протесты