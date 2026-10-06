https://ukraina.ru/20261006/ukrainskoe-vivaldi-dofamin-dlya-kieva-kotly-dlya-vsu-1083644270.html
Украинское "Вивальди": дофамин для Киева, котлы для ВСУ
Украинское "Вивальди": дофамин для Киева, котлы для ВСУ - 06.10.2026 Украина.ру
Украинское "Вивальди": дофамин для Киева, котлы для ВСУ
Украинские СМИ и сам Зеленский трубят о "масштабном прорыве" в Донбассе и "мировом дебюте" боевых роботов. Но что в действительности скрывается за громкими... Украина.ру, 06.10.2026
2026-10-06T16:13
2026-10-06T16:13
2026-10-06T16:13
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Украинские СМИ и сам Зеленский трубят о "масштабном прорыве" в Донбассе и "мировом дебюте" боевых роботов. Но что в действительности скрывается за громкими заголовками?Разбираем операцию "Вивальди": почему победы Киева и так называемый прорыв ВСУ не выдерживают проверки фактами, что говорят сами военные и как реальная картина на фронте отличается от той, что представлена украинской пропагандой.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украинское "Вивальди": дофамин для Киева, котлы для ВСУ
Украинские СМИ и сам Зеленский трубят о "масштабном прорыве" в Донбассе и "мировом дебюте" боевых роботов. Но что в действительности скрывается за громкими заголовками?
Разбираем операцию "Вивальди": почему победы Киева и так называемый прорыв ВСУ не выдерживают проверки фактами, что говорят сами военные и как реальная картина на фронте отличается от той, что представлена украинской пропагандой.