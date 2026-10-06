https://ukraina.ru/20261006/ukrainskoe-vivaldi-dofamin-dlya-kieva-kotly-dlya-vsu-1083644270.html

Украинское "Вивальди": дофамин для Киева, котлы для ВСУ

Украинское "Вивальди": дофамин для Киева, котлы для ВСУ - 06.10.2026 Украина.ру

Украинское "Вивальди": дофамин для Киева, котлы для ВСУ

Украинские СМИ и сам Зеленский трубят о "масштабном прорыве" в Донбассе и "мировом дебюте" боевых роботов. Но что в действительности скрывается за громкими... Украина.ру, 06.10.2026

2026-10-06T16:13

2026-10-06T16:13

2026-10-06T16:13

видео

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Украинские СМИ и сам Зеленский трубят о "масштабном прорыве" в Донбассе и "мировом дебюте" боевых роботов. Но что в действительности скрывается за громкими заголовками?Разбираем операцию "Вивальди": почему победы Киева и так называемый прорыв ВСУ не выдерживают проверки фактами, что говорят сами военные и как реальная картина на фронте отличается от той, что представлена украинской пропагандой.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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