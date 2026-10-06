"Герани" побеждают: из киевских квартир по российским дронам будут стрелять "терминаторы" с ИИ - 06.10.2026 Украина.ру
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"Герани" побеждают: из киевских квартир по российским дронам будут стрелять "терминаторы" с ИИ
"Герани" побеждают: из киевских квартир по российским дронам будут стрелять "терминаторы" с ИИ - 06.10.2026 Украина.ру
"Герани" побеждают: из киевских квартир по российским дронам будут стрелять "терминаторы" с ИИ
На Украине есть министр восстановления, инфраструктуры и транспорта. Зовут его Николай Калашник. Ему 36 лет, по специальности – таможенный брокер. Но в 30 лет Калашник возглавил Дарницкую районную администрацию в Киеве, потом Киевскую областную, а теперь он целый министр.
2026-10-06T16:18
2026-10-06T16:18
эксклюзив
днепр
киев
украина
игорь мосийчук
владимир зеленский
юрий кнутов
советская власть
рада
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Потрясающая карьера! Как и у многих "эффективных менеджеров" в сегодняшнем правительстве этой страны.Николай Калашник рассказал украинским журналистам, что собирается предпринимать его министерство в связи с ударами по мостам через Днепр. Решили возводить несколько насыпных дамб и понтонные переправы, которые "быстро строятся": министр уверен, что хватит "всего три месяца".Через Днепр ежедневно переезжают 600 тысяч автомобилей. Калашник оптимистично заявил, что всё останется на том же уровне: "пропускную способность сохраним".Как минимум половина транспортного потока должна будет пойти по понтонам и насыпным дамбам."Места для возведения переправ уже определены", – утверждает министр.Но проблему нужно решить раз и навсегда. Необходим... туннель под Днепром! Его хотят построить из каких-то "быстровозводимых бетонных конструкций".На такой проект, конечно, нужны огромные деньги. Но зато будет целый туннель. А может, и не один. Замечательно же?Все эти фантазии представляют собой нечто совершенно невообразимое, не имеющие отношения к реальности.ПонтоныПо поводу понтонов уже высказался бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* предельно ясно: "То есть вы думаете, что русские будут сидеть и смотреть, как вы наводите понтоны через Днепр? За этим будет очень внимательно следить оператор дрона где-нибудь в России".Построить понтонные переправы можно, это самая реальная и здравая идея, но один беспилотник – и всё, переправы нет.Уже многие военные аналитики отмечают, что "Герани" видят Киев с высочайшей точностью. Реактивная "Герань" передаёт изображение беспилотнику, который идёт на цель.Но есть и другие технологии.ДамбаЧто касается "насыпной дамбы", которую можно возвести "за три месяца". Возникает вопрос: а это точно было интервью министра инфраструктуры и транспорта? Знает ли министр значение слова "дамба", принципы функционирования этого довольно сложного гидротехнического сооружения?Где же будет протекать великая река Днепр? Куда они всем своим министерством собираются спрятать реку?Насыпная дамба через Днепр потребует строительства как минимум одной плотины с водосбросом. Если бы можно было построить "насыпную дамбу" через Днепр, наверное, никто бы не сооружал огромные дорогостоящие мосты?ТуннельИ наконец, туннель под Днепром. Снова дадим слово министру инфраструктуры Украины Николаю Калашнику:"Рассматривается строительство туннеля под Днепром из быстровозводимых бетонных конструкций. Такие проекты могут стоить десятки или даже сотни миллиардов гривен, поэтому Киев рассчитывает искать международное финансирование".Последние слова здесь – ключевые. Искать финансирование, конечно же! И успешно разворовать. Это и есть основная цель тех, кто беззастенчиво врёт про "быстровозводимые бетонные конструкции" под Днепром.Калашник, видимо, не задумывался никогда, почему в Киеве такое "глубокое" метро. Почему поезда метрополитена ходят по Метромосту, а не под Днепром.Идеи железнодорожных туннелей, кстати, были. И их даже начинала осуществлять Советская власть. Ещё до Великой Отечественной войны, в 1938-1939 годах. Но потом от этого проекта отказались ввиду нецелесообразности. А остатки "входов" под землю остались, их можно найти и сейчас, например, на Оболони и на Осокорках в Киеве.Для строительства "сталинских туннелей" вначале намыли берега – на это ушёл год. Потом проложили железнодорожные и автомобильные дороги, линии электропередач, запустили энергопоезд. Построили комбинаты, общежития, столовые, медицинские пункты. Задействовали 20 тысяч работников.Но вряд ли обо всём этом слышал Николай Калашник. Да и зачем? Никто не собирается рыть никакие "быстровозводимые" туннели, это же понятно."Роботы-зенитчики"Власти "успокаивают" киевлян: мосты будут защищены, на них установят турели: крупнокалиберные пулемёты, которыми будет управлять искусственный интеллект.Но киевлян попросили не подходить к окнам, так как пулеметы вместо "Гераней" могут случайно поразить их квартиры. Принимать решение об открытии огня будет нейросеть!В Киеве уже началась паника: "это же терминаторы!", "эта турель всю квартиру насквозь пробьёт", "теперь людей в квартирах убивать будут?"…"Турель" с нейросетью пугает людей гораздо больше, чем российский дрон.Вспоминают удар по школе для девочек в Иране, когда ракету на школу навёл американский "искусственный интеллект". Всем понятно, что Киев становится полигоном для очередного военного испытания.Зеленский постоянно сетует: Украине не дают ПВО, нет самолётов, нет противоракет… Но, скорее всего, всё это есть (пусть и в меньшем количестве, чем надо), но работает против наших "Гераней" так, что ничего не может защитить.Реактивные "Герани" летают на высоте 5 тысяч метров. А вся система ПВО, выстроенная на Украине западными странами, рассчитана на беспилотники старого образца.А киевляне, конечно, правы. "Роботы – зенитчики" будут поражать то, что покажется им похожим на беспилотник. Конечно, могут ударить и по квартире. Тем более, устанавливать их собираются не только на мостах, но и в жилых кварталах.И все это создаст "колоссальную угрозу простым жителям", считает российский военный эксперт Юрий Кнутов.В общем, из всех идей, как обеспечить логистику через Днепр, выбрали испытание очередного западного "супер-робота". Новая концепция "перемоги".* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
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https://ukraina.ru/20261005/kiev-ukhodit-pod-zemlyu-v-odesse-lomayut-nogi-po-obyavleniyu-1083610637.html
https://ukraina.ru/20261005/prilety-po-mostam-ekspert-raskryl-kak-rosssiya-pererezaet-logistiku-vsu-na-levoberezhe-1083598898.html
https://ukraina.ru/20261006/rossiyskaya-armiya-zaydet-v-kiev-ili-vo-lvov-zelenskiy-doigralsya-s-novymi-ugrozami-rossii-1083623535.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, днепр, киев, украина, игорь мосийчук, владимир зеленский, юрий кнутов, советская власть, рада
Эксклюзив, Днепр, Киев, Украина, Игорь Мосийчук, Владимир Зеленский, Юрий Кнутов, Советская власть, Рада

"Герани" побеждают: из киевских квартир по российским дронам будут стрелять "терминаторы" с ИИ

16:18 06.10.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине есть министр восстановления, инфраструктуры и транспорта. Зовут его Николай Калашник. Ему 36 лет, по специальности – таможенный брокер. Но в 30 лет Калашник возглавил Дарницкую районную администрацию в Киеве, потом Киевскую областную, а теперь он целый министр.
Потрясающая карьера! Как и у многих "эффективных менеджеров" в сегодняшнем правительстве этой страны.
Николай Калашник рассказал украинским журналистам, что собирается предпринимать его министерство в связи с ударами по мостам через Днепр. Решили возводить несколько насыпных дамб и понтонные переправы, которые "быстро строятся": министр уверен, что хватит "всего три месяца".
Через Днепр ежедневно переезжают 600 тысяч автомобилей. Калашник оптимистично заявил, что всё останется на том же уровне: "пропускную способность сохраним".
Как минимум половина транспортного потока должна будет пойти по понтонам и насыпным дамбам.
"Места для возведения переправ уже определены", – утверждает министр.
Но проблему нужно решить раз и навсегда. Необходим... туннель под Днепром! Его хотят построить из каких-то "быстровозводимых бетонных конструкций".
На такой проект, конечно, нужны огромные деньги. Но зато будет целый туннель. А может, и не один. Замечательно же?
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
2 октября, 14:26
Россия послала четкий сигнал: что значит удар по Южному мосту в КиевеУтро 1 октября 2026 года в Киеве началось не с привычного уже сигнала воздушной тревоги, а с того, чего в украинской столице опасались последние четыре года.
Все эти фантазии представляют собой нечто совершенно невообразимое, не имеющие отношения к реальности.
Понтоны
По поводу понтонов уже высказался бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* предельно ясно: "То есть вы думаете, что русские будут сидеть и смотреть, как вы наводите понтоны через Днепр? За этим будет очень внимательно следить оператор дрона где-нибудь в России".
Построить понтонные переправы можно, это самая реальная и здравая идея, но один беспилотник – и всё, переправы нет.
Уже многие военные аналитики отмечают, что "Герани" видят Киев с высочайшей точностью. Реактивная "Герань" передаёт изображение беспилотнику, который идёт на цель.
Но есть и другие технологии.
Дамба
Что касается "насыпной дамбы", которую можно возвести "за три месяца". Возникает вопрос: а это точно было интервью министра инфраструктуры и транспорта? Знает ли министр значение слова "дамба", принципы функционирования этого довольно сложного гидротехнического сооружения?
Где же будет протекать великая река Днепр? Куда они всем своим министерством собираются спрятать реку?
- РИА Новости, 1920, 05.10.2026
Вчера, 14:33
Киев уходит под землю, в Одессе ломают ноги по объявлениюГде сейчас находятся "слуги народа", депутаты Верховной Рады Украины? В то время как Киев, по словам его мэра Кличко, находится "под постоянными разрушительными атаками"? А "слуги" – на каникулах.
Насыпная дамба через Днепр потребует строительства как минимум одной плотины с водосбросом. Если бы можно было построить "насыпную дамбу" через Днепр, наверное, никто бы не сооружал огромные дорогостоящие мосты?
Туннель
И наконец, туннель под Днепром. Снова дадим слово министру инфраструктуры Украины Николаю Калашнику:
"Рассматривается строительство туннеля под Днепром из быстровозводимых бетонных конструкций. Такие проекты могут стоить десятки или даже сотни миллиардов гривен, поэтому Киев рассчитывает искать международное финансирование".
Последние слова здесь – ключевые. Искать финансирование, конечно же! И успешно разворовать. Это и есть основная цель тех, кто беззастенчиво врёт про "быстровозводимые бетонные конструкции" под Днепром.
Калашник, видимо, не задумывался никогда, почему в Киеве такое "глубокое" метро. Почему поезда метрополитена ходят по Метромосту, а не под Днепром.
Идеи железнодорожных туннелей, кстати, были. И их даже начинала осуществлять Советская власть. Ещё до Великой Отечественной войны, в 1938-1939 годах. Но потом от этого проекта отказались ввиду нецелесообразности. А остатки "входов" под землю остались, их можно найти и сейчас, например, на Оболони и на Осокорках в Киеве.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2026
Вчера, 06:15
Прилеты по мостам: эксперт раскрыл, как Россия перерезает логистику ВСУ на ЛевобережьеУдары по мостам доказали, что Россия может выводить из строя переправы даже в сотнях километров от ближайших позиций. Воздействие на стратегическую логистику противника — ключевой принцип военной науки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Для строительства "сталинских туннелей" вначале намыли берега – на это ушёл год. Потом проложили железнодорожные и автомобильные дороги, линии электропередач, запустили энергопоезд. Построили комбинаты, общежития, столовые, медицинские пункты. Задействовали 20 тысяч работников.
Но вряд ли обо всём этом слышал Николай Калашник. Да и зачем? Никто не собирается рыть никакие "быстровозводимые" туннели, это же понятно.
"Роботы-зенитчики"
Власти "успокаивают" киевлян: мосты будут защищены, на них установят турели: крупнокалиберные пулемёты, которыми будет управлять искусственный интеллект.
Но киевлян попросили не подходить к окнам, так как пулеметы вместо "Гераней" могут случайно поразить их квартиры. Принимать решение об открытии огня будет нейросеть!
В Киеве уже началась паника: "это же терминаторы!", "эта турель всю квартиру насквозь пробьёт", "теперь людей в квартирах убивать будут?"…
"Турель" с нейросетью пугает людей гораздо больше, чем российский дрон.
Вспоминают удар по школе для девочек в Иране, когда ракету на школу навёл американский "искусственный интеллект". Всем понятно, что Киев становится полигоном для очередного военного испытания.
Зеленский постоянно сетует: Украине не дают ПВО, нет самолётов, нет противоракет… Но, скорее всего, всё это есть (пусть и в меньшем количестве, чем надо), но работает против наших "Гераней" так, что ничего не может защитить.
Зеленский на фоне горящего Киева - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
07:24
"Российская армия зайдет в Киев или во Львов": Зеленский доигрался с новыми угрозами РоссииВ ответ на удары российской армии по украинским мостам, Киев усилит удары по НПЗ в нашей стране. Такую угрозу Владимир Зеленский озвучил в интервью агентству Reuters 3 октября.
Реактивные "Герани" летают на высоте 5 тысяч метров. А вся система ПВО, выстроенная на Украине западными странами, рассчитана на беспилотники старого образца.
А киевляне, конечно, правы. "Роботы – зенитчики" будут поражать то, что покажется им похожим на беспилотник. Конечно, могут ударить и по квартире. Тем более, устанавливать их собираются не только на мостах, но и в жилых кварталах.
И все это создаст "колоссальную угрозу простым жителям", считает российский военный эксперт Юрий Кнутов.
В общем, из всех идей, как обеспечить логистику через Днепр, выбрали испытание очередного западного "супер-робота". Новая концепция "перемоги".
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
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