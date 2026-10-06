https://ukraina.ru/20261006/sanatsiya-ozdorovlenie-bez-vyzdorovleniya-100-let-premerstvu-yuzefa-pilsudskogo-1083563301.html

"Санация": "оздоровление" без выздоровления. 100 лет премьерству Юзефа Пилсудского

"Санация": "оздоровление" без выздоровления. 100 лет премьерству Юзефа Пилсудского - 06.10.2026 Украина.ру

"Санация": "оздоровление" без выздоровления. 100 лет премьерству Юзефа Пилсудского

2 октября 1926 года военный диктатор Польши Юзеф Пилсудский официально стал премьером страны. Это стало началом "режима санации" (буквально – "оздоровления"), который сохранялся вплоть до начала Второй мировой войны

2026-10-06T16:00

2026-10-06T16:00

2026-10-06T16:00

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1920-ые

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Бывший подданный Российской империи Юзеф Пилсудский с юности видел себя во главе независимой Польши. Ради этого он сотрудничал с японской разведкой во времена русской революции 1905-07 годов, а с началом Первой мировой войны возглавил Польские легионы в австро-венгерской армии.Когда в 1917 году поражение Центральных держав стало неизбежным, Антанта поддержала созданный ещё одним российским подданным, Романом Дмовским, Польский национальный комитет как будущую власть независимой Польши. Но Дмовского опередили: 14 ноября 1918 года созданный Веной и Берлином "Регентский совет" назначил Пилсудского Временным главой Польского государства.Антанте пришлось с этим смириться, ведь Пилсудский опирался на реальную военную силу, смог выиграть войну против ЗУНР и Советской России, да ещё и Виленский край присоединил. Но в декабре 1922 года уже маршалу Пилсудскому всё же пришлось передать пост главы государства первому избранному президенту Польши Габриэлю Нарутовичу.Пилсудский официально не участвовал в политической жизни, но критиковал политику сменяющих друг друга правительств и "сеймовластие", выступая за наведение порядка стране. У маршала также возник конфликт с правительством, которое отказалось назначить министром по военным делам близкого к Пилсудскому генерала.Причиной возвращения Юзефа Пилсудского в политическую жизнь стало формирование третьего правительства Винцента Витоса в мае 1926 года. Кабинет Витоса получил поддержку правых и центристских партий, но левые группы во главе с Польской социалистической партией (ПСП), в которой Пилсудский в своё время начинал политическую карьеру, были против.Левые круги сплотились вокруг Пилсудского, у которого также было много сторонников в армии. Поддержали Пилсудского даже Коммунистическая партия и часть Национальной рабочей партии. Представители крупной промышленности и крупные землевладельцы также были на стороне маршала.12 мая 1926 года Пилсудский двинулся на Варшаву со верными ему армейскими частями. Поначалу президент Станислав Войцеховский и премьер-министр Витос заявили, что не уступят насилию, но уже через три, опасаясь начала гражданской войны, уступили маршалу, который фактически стал военным диктатором.Когда 31 мая Сейм и Сенат проголосовали за избрание Юзефа Пилсудского президентом Польши, тот заявил, что будет лишь военным министром. На пост президента он предложил своего старинного знакомого, профессора-химика Игнация Мосцицкого.Следующим шагом Пилсудского стало внесение поправок в Конституцию. Эти изменения, известные как "Августовская поправка", были приняты Сеймом 2 августа 1926 года. Они предоставили президенту право издавать указы, имеющие силу закона, и ограничили полномочия Сейма. Параллельно создана должность Генерального инспектора вооруженных сил Польши, который не зависел ни от Сейма, ни от правительства, ни от президента. Должность занял Пилсудский, который находился на ней вплоть до своей смерти в 1935 году.Однако военных должностей Пилсудскому было недостаточно для реализации задуманных им реформ, которые к тому времени получили название "санация государства" (автором термина был сторонник маршала, бывший легионер Адам Скварчинский, который после переворота был назначен руководителем общественного отдела Канцелярии президента Польши).Если для Скварчинского в первую очередь были важны моральные моменты, то Пилсудского интересовала безраздельная власть, желательно – без ответственности. 2 октября 1926 года Юзеф Пилсудский стал премьер-министром Польши. В стране начался период "правительств санации"."Санационный режим" все 13 лет своего существования оставался скорее "полубонапартистским". Политическая роль Пилсудского была главенствующей, но маршал сосредоточился в основном на вопросах обороны и внешней политики, и не решился окончательно уничтожить институты парламентской демократии, хотя искренне их ненавидел.В 1927 году был создан Беспартийный блок поддержки правительства (ББПП). Его финансово и пропагандистски поддерживали власти на всех уровнях – но на парламентских выборах в марте 1928 года ББПП и его сателлиты получили всего 135 мест в Сейме из 444.После этим Пилсудский стал оттеснять парламент на второй план, закрывал или откладывал парламентские сессии, издавал постановления, имеющие силу закона, и повторно назначал министров, уволенных Сеймом. Уже во время инаугурации нового созыва Сейма в зал заседаний была вызвана полиция, и семь депутатов были арестованы за антиправительственные выкрики.В итоге Юзефу Пилсудскому надоело бороться с Сеймом. В июне 1928 года он ушёл в отставку с поста премьера, однако сохранил практически безраздельную власть, поскольку президент и премьеры выполняли все приказы маршала.25 августа 1930 года Юзеф Пилсудский опять занял пост премьера – чтобы продемонстрировать свою власть как оппозиции, объединившейся в коалицию "Центролев", так и украинским националистам, которые начали массовые акции в Галичине, сжигая польские имения и хозяйства. Осенью того же года он провёл "пацификацию" Галичины и провёл досрочные парламентские выборы, получившие название "брестских".За два месяца до выборов, назначенных на 16 ноября 1930 года, были арестованы 20 оппозиционных депутатов Сейма, которых заключили в Брестскую крепость. Аресты были произведены без постановления суда, по приказу министра внутренних дел, генерала Фелицяна Славоя Складковского. Десять депутатов позже были осуждены по сфабрикованному делу о подготовке государственного переворота.В итоге "брестских выборов" ББПП получил абсолютное большинство в Сейме и Сенате, и 4 декабря 1930 года Пилсудский сложил с себя полномочия премьера. После этого он занялся подготовкой новой Конституции, в которой выписывал под себя почти безраздельные полномочия президента: глава государства получал право самостоятельно издавать правовые акты, не консультируясь с правительством, а Сейм фактически превращался в декорацию.Во внешней политике Пилсудский продолжил опираться на Францию и Великобританию, а в отношении Германии и СССР старался вести "равноудалённую" политику. Но если с СССР в 1932 году Польша заключила стандартный для того времени пакт о ненападении на три года, то 26 января 1934 года польский посланник в Берлине Юзеф Липский и министр иностранных дел Германии Константин фон Нейрат подписали "Декларацию о мирном разрешении споров и неприменении силы между Польшей и Германией" сроком на 10 лет.Последний документ известен "пакт Пилсудского-Гитлера". Фактически это был договор о военном и экономическом союзе, секретные приложения к которому предусматривали, в частности, свободное прохождение германских войск по территории Польши в случае, "если эти войска будут призваны отразить провокацию с востока или с северо-востока". Неудивительно, что в 1938 году Польша поддержала Германию в вопросе аннексии Австрии, а позже приняла участие в разделе Чехословакии.Пилсудский, как и Гитлер, делал ставку на расчленение Советского Союза, желая создать между Польшей и СССР пояс дружественных Варшаве и враждебных Москве государств. Поэтому он поддерживал всех эмигрантов с территории бывшей Российской империи, делавших ставку на создание собственных государств. Эта политика получила название "прометеизма". Режим санации боролся только с теми украинскими националистами, которые считали украинскими землями Волынь и Галичину, а Украина восточнее Збруча его вполне устраивала.Нахождение Пилсудского в относительной тени позволило ему сохранить лицо в период мирового экономического кризиса 1929-33 годов, очень сильно ударившего по Польше (к примеру, даже на начало 1939 года доход на душу населения в этой стране был на 15% ниже, чем в 1913-м).Воспользоваться новой Конституцией Пилсудский не успел – он умер 12 мая 1935 года, в девятую годовщину начала военного переворота, приведшего маршала к власти. После его смерти Польша попала под власть своеобразного триумвирата: президента Игнация Мосцицкого, формально располагавшего широкими полномочиями, уравновешивали министр иностранных дел Юзеф Бек и новый Генеральный инспектор вооруженных сил, маршал Эдвард Рыдз-Смиглы. Последнему позднее был официально присвоен странный титул "второго лица в государстве после президента", и было объявлено, что в 1940 году именно Рыдз-Смиглы станет следующим президентом Польши.В 1938-39 годах именно маршал стал ведущей фигурой в "режиме санации". Термин Wódz ("командир", "лидер"), который использовался для обозначения Рыдз-Смиглы, всё больше приобретал тот же оттенок, что и итальянский Duce, испанский Caudillo или немецкий Führer. Сам же маршал заверял, что в случае немецкого нападения "не отдадим даже пуговицы", а о нем слагали песни в стиле "Nam nie grozi nic, bo z nami jest marszalek Smigly-Rydz" ("Нам ничего не грозит, ибо с нами маршал Рыдз-Смиглы").Однако начавшаяся 1 сентября 1939 года немецко-польская война показала, что боеспособность Войска Польского сильно преувеличена, как и жизнестойкость Польши после 13 лет "санации". В ночь с 17 на 18 сентября польский "триумвират" выехал из карпатского Косова в Румынию. К концу месяца состоялась оккупация большей части Польши Германией и присоединение её восточных окраин к СССР.Вследствие этого санационный режим окончательно ушёл с польской политической сцены. Ни одна из сколько-нибудь заметных сил польского Сопротивления не выступала в роли его наследников, а эмигрантское лондонское правительство и коммунисты, получившие власть в Польше в 1944 году, заявляли лишь о правопреемственности по отношению к межвоенной республике, но никак не о продолжении политических традиций "санации".

https://ukraina.ru/20260515/polyaki-dralis-kak-cherti-chto-posluzhilo-povodom-dlya-krovavogo-perevorota-pilsudskogo-1079038059.html

https://ukraina.ru/20250512/1046135966.html

https://ukraina.ru/20240825/1048809917.html

https://ukraina.ru/20260311/marshal-rydz-smigly-sudba-polskogo-petena--1076600817.html

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история, польша, германия, ссср, юзеф пилсудский, адольф гитлер, сейм, коммунистическая партия, 1920-ые, 1930-ые, сенат