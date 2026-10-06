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В Киеве паника: дронов-перехватчиков не будет до конца ноября

В Киеве паника: дронов-перехватчиков не будет до конца ноября - 06.10.2026 Украина.ру

В Киеве паника: дронов-перехватчиков не будет до конца ноября

Массовых поставок реактивных дронов-перехватчиков в Воздушные силы ВСУ следует ожидать не ранее конца ноября. Об этом на заседании временной следственной комиссии Верховной рады заявил заместитель командующего Воздушных сил Украины Юрий Черевашенко

2026-10-06T15:58

2026-10-06T15:58

2026-10-06T15:58

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По словам Черевашенко, сейчас с Воздушными силами работают около 20 производителей реактивных перехватчиков. Четырнадцать компаний уже проводят испытательные полеты, шесть имеют результаты по уничтожению реактивных дронов, а разработки трех компаний военные считают перспективными. Два аппарата уже прошли кодификацию, один из них — Predator ("Хищник").Существующие перехватчики развивают около 460–500 км/ч, отдельные производители заявляют скорость до 700 км/ч. При этом в Воздушных силах прогнозируют, что российские реактивные БПЛА могут ускориться до 800–900 км/ч. Пока такие аппараты у России не фиксировали.Отдельная проблема — высотность. По словам Черевашенко, нынешние украинские дроны могут работать примерно до высоты 6 км, тогда как российские БПЛА иногда идут на высоте около 7 км. Из-за этого они могут проходить через несколько рубежей ПВО.Воздушным силам также не хватает ракет для обычных зенитных комплексов, в частности "Оса". "Производство сейчас не покрывает потребность. Поэтому его необходимо масштабировать", — заявил Черевашенко.Еще одна проблема — нехватка личного состава. Укомплектованность ПВО составляет около 75%. В Воздушных силах рассчитывают переучивать действующих и бывших пилотов для работы с реактивными перехватчиками.На заседании обсуждалось, почему система противодействия реактивным дронам появилась с задержкой. Первый такой российский БПЛА был зафиксирован еще в январе 2024 года, однако системная работа над дронами-перехватчиками, по словам Черевашенко, началась только в марте 2025-го, а более-менее выстроенная система появилась лишь к концу того года. Причиной задержки он назвал в том числе недостаточную коммуникацию между структурами, располагавшими информацией о развитии российских реактивных беспилотников.Для борьбы с реактивными дронами активно используются и F-16. Черевашенко назвал их одним из наиболее эффективных средств, однако самолеты быстро расходуют свой ресурс из-за интенсивности применения против дронов.Ранее в новостях: "Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября" на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

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