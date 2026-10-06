https://ukraina.ru/20261006/lnr-podverglas-massirovannoy-atake-bpla-pogibli-chetyre-mirnykh-zhitelya-1083642906.html

ЛНР подверглась массированной атаке БПЛА: погибли четыре мирных жителя

ЛНР подверглась массированной атаке БПЛА: погибли четыре мирных жителя - 06.10.2026 Украина.ру

ЛНР подверглась массированной атаке БПЛА: погибли четыре мирных жителя

ЛНР снова подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным главы региона Леонида Пасечника, в результате удара погибли четыре человека, ещё трое получили ранения

2026-10-06T15:42

2026-10-06T15:42

2026-10-06T15:42

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В Сватовском муниципальном округе беспилотник ударил по легковому автомобилю — водитель погиб на месте. Пассажир получил тяжёлые ранения. "Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось", — сообщил Пасечник в Телеграм. Ещё один удар пришёлся по гражданской машине, ранен 63-летний мужчина.Станично-Луганский округВ Станично-Луганском муниципальном округе украинские военные нанесли несколько ударов по грузовым автомобилям — погибли два водителя. На трассе Беловодск — Луганск дрон атаковал ещё один грузовик, ранен водитель.Другие районыВ Рубежном вражеский беспилотник атаковал "Газель", пострадал мужчина. В Антрацитовском округе удар пришёлся по рейсовому автобусу Фащевка — Красный Луч, здесь обошлось без пострадавших.Атака на больницу в ЛисичанскеВ Лисичанске враг прицельно ударил по территории больницы. Повреждены фасад здания и транспортные средства. Никто из пациентов и медперсонала не пострадал. В результате атаки возник пожар. На место прибыли сотрудники МЧС России, во время ликвидации возгорания по ним был нанесён повторный прицельный удар. Личный состав успел отойти в укрытие .Всего за сутки под огнём противника оказались 12 муниципалитетов республики. Глава ЛНР выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.Ранее в новостях: "Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября" на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

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