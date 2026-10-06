ЛНР подверглась массированной атаке БПЛА: погибли четыре мирных жителя - 06.10.2026 Украина.ру
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ЛНР подверглась массированной атаке БПЛА: погибли четыре мирных жителя
ЛНР подверглась массированной атаке БПЛА: погибли четыре мирных жителя - 06.10.2026 Украина.ру
ЛНР подверглась массированной атаке БПЛА: погибли четыре мирных жителя
ЛНР снова подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным главы региона Леонида Пасечника, в результате удара погибли четыре человека, ещё трое получили ранения
2026-10-06T15:42
2026-10-06T15:42
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В Сватовском муниципальном округе беспилотник ударил по легковому автомобилю — водитель погиб на месте. Пассажир получил тяжёлые ранения. "Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось", — сообщил Пасечник в Телеграм. Ещё один удар пришёлся по гражданской машине, ранен 63-летний мужчина.Станично-Луганский округВ Станично-Луганском муниципальном округе украинские военные нанесли несколько ударов по грузовым автомобилям — погибли два водителя. На трассе Беловодск — Луганск дрон атаковал ещё один грузовик, ранен водитель.Другие районыВ Рубежном вражеский беспилотник атаковал "Газель", пострадал мужчина. В Антрацитовском округе удар пришёлся по рейсовому автобусу Фащевка — Красный Луч, здесь обошлось без пострадавших.Атака на больницу в ЛисичанскеВ Лисичанске враг прицельно ударил по территории больницы. Повреждены фасад здания и транспортные средства. Никто из пациентов и медперсонала не пострадал. В результате атаки возник пожар. На место прибыли сотрудники МЧС России, во время ликвидации возгорания по ним был нанесён повторный прицельный удар. Личный состав успел отойти в укрытие .Всего за сутки под огнём противника оказались 12 муниципалитетов республики. Глава ЛНР выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.Ранее в новостях: "Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября" на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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новости, лнр, лисичанск, россия, леонид пасечник, удары, удары дронами, удары по россии, бпла, бпла сегодня, fpv-дрон, дроны, атака, атака бпла, атака на украину, атака украины сегодня, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво
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ЛНР подверглась массированной атаке БПЛА: погибли четыре мирных жителя

15:42 06.10.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача 20-ти машин скорой помощи медучреждениям Свердловской области
Передача 20-ти машин скорой помощи медучреждениям Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ЛНР снова подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным главы региона Леонида Пасечника, в результате удара погибли четыре человека, ещё трое получили ранения
В Сватовском муниципальном округе беспилотник ударил по легковому автомобилю — водитель погиб на месте. Пассажир получил тяжёлые ранения. "Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось", — сообщил Пасечник в Телеграм. Ещё один удар пришёлся по гражданской машине, ранен 63-летний мужчина.
Станично-Луганский округ
В Станично-Луганском муниципальном округе украинские военные нанесли несколько ударов по грузовым автомобилям — погибли два водителя. На трассе Беловодск — Луганск дрон атаковал ещё один грузовик, ранен водитель.
Другие районы
В Рубежном вражеский беспилотник атаковал "Газель", пострадал мужчина. В Антрацитовском округе удар пришёлся по рейсовому автобусу Фащевка — Красный Луч, здесь обошлось без пострадавших.
Атака на больницу в Лисичанске
В Лисичанске враг прицельно ударил по территории больницы. Повреждены фасад здания и транспортные средства. Никто из пациентов и медперсонала не пострадал. В результате атаки возник пожар. На место прибыли сотрудники МЧС России, во время ликвидации возгорания по ним был нанесён повторный прицельный удар. Личный состав успел отойти в укрытие .
Всего за сутки под огнём противника оказались 12 муниципалитетов республики. Глава ЛНР выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Ранее в новостях: "Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября" на сайте Украина.ру.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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