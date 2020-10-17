Ужесточение разгона протестов в Белоруссии - закономерная реакция на требования оппозиции о том, чтобы все происходило по лекалам Европы. Об этом политолог Армен Гаспарян сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусская милиция заявила о готовности применять оружие на протестах © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Ну, они же сами к этому призывали. Они же хотели "как в Европе" — ну вот, пожалуйста, происходит все, как во Франции… Вы требовали, чтобы к вам относились как во Франции — пожалуйста, вот оно вам ужесточение. Вы что думаете, что вас во Франции кто-то под белы рученьки будет водить? [Президент Франции Эммануэль] Макрон год избивал каждую субботу выходивших на протесты. И ему никто по этому поводу ничего не сказал», — заявил Гаспарян.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.